Общество 27.04.2022 в 14:17

Жители Бурятии более 700 раз с начала года воспользовались программой «Дальневосточная ипотека»

Чаще всего жители приобретают готовое жилье и строящееся жилье по договору участия в долевом строительстве
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии более 700 раз с начала года воспользовались программой «Дальневосточная ипотека»
737 ипотечных договоров по программе «Дальневосточная ипотека» зарегистрировало Управление Росреестра по Бурятии за первый квартал 2022 года. Чаще всего жители республики участвуют в этой программе для приобретения готового жилья по договорам купли-продажи и строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве.

«На сегодня в стране и у нас, в частности, в регионе по поручению президента сохранены ипотечные программы. Как бы нас не пугали западными санкциями, все работает. Хочу обратить внимание на то, что «дальневосточная» ипотека сохранена на уровне 2% годовых и продлена для новых заявителей»

- отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Бурятии также реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа». В рамках проекта при подаче документов о государственной регистрации ипотеки в электронном виде, срок рассмотрения таких документов составляет 1 сутки. «Всего в первом квартале текущего года 563 ипотеки зарегистрированы при помощи электронных услуг Росреестра, что составляет 76% от общего числа зарегистрированных ипотек», - рассказала заместитель руководителя Управления Сарра Хайруллина.

Справочно

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2019 года утверждена программа «Дальневосточная ипотека». В программе могут принять участие граждане РФ, состоящие в браке, возраст которых не превышает 35 лет, а также гражданин РФ в возрасте не более 35 лет, не состоящий в браке и имеющий ребенка, являющегося гражданином РФ, возраст которого не превышает 18 лет.

С 30 октября 2021 года действия программы «Дальневосточная ипотека» распространилась на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа. На территории Республики Бурятии к таким моногородам отнесены: пос. Селенгинск, пос. Каменск, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, пос. Саган-Нур, г. Закаменск.
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