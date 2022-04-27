В Бурятии все чаще стали задумываться о посмертном донорстве

В Бурятии на 1 января 2022 года наблюдалось 469 гемодиализных пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, и их жизнь всецело зависит от аппарата «искусственная почка», к которому подключают больных в диализных центрах трижды в неделю. Лечение полностью оплачивается государством по полису ОМС – на каждого такого больного тратится более миллиона рублей в год. Но все эти факты ничто по сравнению с тем, что в реальности приходится испытать каждому из таких пациентов.По данным ВОЗ, каждый десятый человек в мире имеет хроническую болезнь почек. По этим цифрам можно понять, насколько распространено заболевание в мире. Помимо случаев врожденной патологии, болезнь может развиться вследствие диабета (и таких больных в последние годы становится все больше), на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, из-за необоснованного применения лекарственных препаратов (в том числе распространенных сегодня всевозможных средств для похудения). Одна из самых банальных причин - переохлаждение.Словом, попадают в списки больных с почечной недостаточностью по разным причинам, после чего жизнь ¬делится на до и после.- Когда почки утрачивают свою функцию, то у человека есть возможность жить дальше с помощью заместительной почечной терапии. Три раза в неделю пациенты приходят на четырехчасовой гемодиализ - метод внепочечного очищения крови при помощи специального аппарата, - объясняет руководитель Республиканского нефрологического центра Вера Бадмаева.Процедура гемодиализа не всегда переносится легко. После нее, например, могут отмечаться перепады артериального давления, снижается количество выделяемой мочи, нередки приступы тошноты, слабости, головокружения.- Кроме того, для проведения гемодиализа необходимо формировать сосудистый доступ – фистулу, как правило, его делают на руке. Иногда это вызывает комплексы (особенно у молодых) из-за того, что выглядит рука косметически некрасиво.Помимо всего прочего, таким пациентам нужно строго соблюдать питьевой режим (ограничивается прием жидкости в течение суток) и прочие правила.Гораздо более щадящий и порой комфортный способ очищения крови – это перитонеальный диализ. Cмыcл тoт жe, чтo и в гeмoдиaлизe, тoлькo тpaнcпopтepом жидкocти является бpюшная пoлocть. Пока в республике на такой метод лечения перешли единицы, но перспективность перитонеального диализа сложно переоценить. Помимо того, что данный метод переносится намного лучше, он еще и позволяет пациенту жить обычной, активной жизнью, совершая процедуры самостоятельно прямо на дому.- Перитонеальный диализ пациенты проводят самостоятельно в домашних условиях. Это так называемый домашний диализ, когда пациенты из отдаленных районов могут жить у себя дома, приезжая в город только на осмотры. Ведь не все жители отдаленных районов республики имеют возможность сразу переехать в город, чтобы посещать диализный центр, - объясняет Вера Бадмаева.Помимо Улан-Удэ, в республике диализные центры есть только в Гусиноозерске и Селенгинске. Пациентка Республиканского нефрологического центра, жительница отдаленного Курумканского района Татьяна Гаськова на своем примере убедилась, что ей этот метод подходит больше всего.- В прошлом году, в мае, у меня отказали почки. И я попала в нефрологическое отделение Республиканской больницы, где четыре месяца находилась на гемодиализе. Наши врачи нефрологи предложили перейти на перитонеальный диализ. Меня обучили, выдали аппарат «Циклер», и последние полгода я нахожусь на перитонеальном диализе. Растворы и все остальное, что нужно для диализа, мне доставляют домой бесплатно.Однозначно этот способ гораздо удобнее для меня, потому что я могу жить и работать дома, у себя на родине. Могу даже путешествовать, ездить, куда хочу, независимо от диализа. И, самое главное, жить как обычные люди, - рассказывает Татьяна Гаськова.Для Татьяны Васильевны возможность не выезжать из родного села, несмотря на диагноз, особенно важна. Вот уже 14 лет она работает на посту главы администрации сельского поселения Могойто. Понятно, что в случае переезда в Улан-Удэ ей пришлось бы лишиться и возможности проживать в своем доме, и работы, и привычного образа жизни.Республика Бурятия является одним из лучших регионов по обеспеченности диализными местами на Дальнем Востоке. Но какой бы профессиональной ни была помощь медиков, трудно назвать жизнь пациентов, прикованных навечно к аппарату, полноценной.Но есть и третий способ выживания пациентов с почечной недостаточностью – это трансплантация органа. Конечно же, это самый физиологичный метод, когда трансплантируемая почка начинает работать в организме пациента словно своя собственная. Разве что нужно пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы не произошло отторжения пересаженной почки. В целом же только при трансплантации пациент наконец-то чувствует себя полноценным, свободным, больше не прикованным к какому-либо аппарату человеком.В Бурятии провели уже три пересадки почки от донора-родственника. Все они прошли успешно, пациенты чувствуют себя замечательно. В этом году запланирована следующая, четвертая по счету операция. Профессиональные бурятские хирурги-трансплантологи показали, что готовы успешно и дальше самостоятельно делать такие операции. Это подтверждают лучшие трансплантологи страны.- Мы, как головной центр, оказываем методологическую помощь, участвуем в операциях, чтобы методика передавалась из рук в руки без ошибок. Это такой раздел медицины, где ошибки крайне нежелательны. Сегодня можем смело сказать, что методика трансплантации родственной почки в Бурятии освоена и такие операции наши коллеги из республики могут делать самостоятельно. Уровень подготовки очень высок, - считает врач хирург-трансплантолог НМИЦ Трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Ильдар Курбангулов.Однако пересадка родственной почки, к сожалению, не панацея. Найти подходящего донора и без риска для здоровья осуществить пересадку его органа – задача не из простых. Именно поэтому в Бурятии пока прооперировано всего три пациента. Поэтому перспективным направлением можно назвать посмертное донорство.Вот только вокруг этой темы ходит слишком много мифов, легенд и страхов.Не все знают, что в России существует презумпция согласия на посмертное изъятие органов и тканей. Пациент с обширным инсультом или травмой, не совместимой с жизнью, является потенциальным донором и в случае смерти может спасти сразу несколько других жизней.И тут возникают страхи людей и многочисленные вопросы. Будут ли бороться за жизнь пациента до последнего? Не станет ли тема посмертного донорства почвой для разного рода «черных схем»? Не будут ли попадать в списки первоочередников «блатные»? По словам специалистов, подобные опасения и предположения беспочвенны.- Пациенту, которому необходима пересадка, нужно сдать определенный перечень анализов, в том числе на генетическое типирование тканей. Все результаты внесут в базу данных. При появлении донорского органа он тоже типируется. Из списка людей, находящихся в листе ожидания, выбирают того человека, у кого сродство тканей максимальное. Пациент должен быть на связи круглосуточно, чтобы срочно приехать в больницу для сдачи анализов, осмотра анестезиологами. То есть лист ожидания это не очередь, в привычном для людей смысле слова. Выбирают не по списку и первоочередности, а по степени совместимости, - поясняет главный внештатный трансплантолог минздрава РБ Владимир Ильинов.В Бурятии в прошлом году создан Центр органного донорства, организованный на базе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Именно специалисты этого Центра будут осуществлять забор органа и доставлять его трансплантологам, которые затем пересадят орган. Такое разделение обязанностей тоже не случайно и предусмотрено законом для того, чтобы избежать личной заинтересованности какой-либо из сторон в этой схеме.Как же осуществляется сама процедура отбора донора для посмертной пересадки?- Реаниматологи действуют строго по протоколу констатации смерти мозга. В этом протоколе очень жестко регламентировано множество параметров, которые необходимо оценивать. При поступлении пациента в крайне тяжелом состоянии проверяют все параметры жизнедеятельности. Проводятся дополнительные специальные методы исследования, с помощью которых достоверно можно подтвердить жизнеспособность или нежизнеспособность головного мозга. Это решается не одним врачом, а консилиумом. Отсутствие какой-либо положительной динамики на фоне продолжающейся интенсивной терапии говорит о смерти мозга. На сегодняшний день по закону момент смерти мозга человека является моментом смерти человека, - говорит Владимир Ильинов.По словам трансплантолога, после проведения тестов, свидетельствующих о смерти мозга, восстановить человека уже невозможно, и не было ни единого случая, когда в течение времени наблюдения пациенту удалось восстановиться. Однако медики обязаны действовать по закону и наблюдать за состоянием человека определенное время, согласно протоколу.Ошибок в этой процедуре быть не может.- В клинической практике таких случаев нет. Весь мир работает в этой сфере уже с 60 - 70-х годов, технология давно отработана. Есть несколько методов исследования для подтверждения гибели мозга. Мы действуем строго по принятому протоколу, - говорит Владимир Ильинов и отмечает: – и сама почка, и операция по ее пересадке для пациентов бесплатны.Буквально на днях медик побывал в соседней Монголии, где пересадка органов уже поставлена на поток.- В Монголии профессор из первой городской больницы рассказала мне о том, что они делают 130 - 140 операций по пересадке печени в год. То есть по несколько операций в неделю. В расчете на трехмиллионное население это хорошие результаты, - делится Владимир Николаевич.В Бурятии планируется пересадка не только почек, но и печени, и сердца. Но пока в ближайших планах – пересадка почек от посмертных доноров.Василиса Шишкина, «Номер один».