На дорогах Улан-Удэ становится меньше ям

«Мы отработали с райадминистрациями и с депутатами, совместно определили межквартальные проезды. Особенно те, где идет максимальный трафик и поступает большое количество обращений граждан. Это работа важная и нужная» - доложил мэру Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, близ одного из домов по ул. Боевой, где работала одна из бригад.

«Здесь построили большой дом. Дороги хорошие, а межквартальный проезд ни разу после постройки дома не ремонтировался», - отметил Сергей Гашев на ул. Боевой. «Выполняется задание, чтобы ямы не оставались вскрытыми по несколько дней?», – строго спросил мэр.



«Да, у нас идет сразу комплекс работ – вскрываем, фрезеруем и закатываем. Поставщики асфальта подводят очень редко. Контракт прописан так, что за каждую несвоевременную подачу асфальта – штрафные санкции. Если подача сорвана больше пяти раз, то контракт подлежит расторжению», - заверил председатель комитета городского хозяйства.

«Наша задача - сохранить объем прошлого года по ямочному ремонту. В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объем сохраняем и планируем увеличить его за счет ремонта внутриквартальных проездов. У нас как получается - мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику» - в частности, акцентировал внимание мэр.

«Я услышал от наших горожан интересную фразу: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошел асфальт», мне эта фраза понравилась - это значит, что у нас были сделаны профилактические работы. В прошлом году по городу мы залили щели, а в нашем климате, понятно, в щель попала вода и начинает её разрывать, так щель превращается в полноценную яму. Профилактика дала возможность сохранить наши дороги в хорошем состоянии. Теперь будем сохранять еще и межквартальные проезды» - такова принципиальная позиция Игоря Шутенкова.

«То, что городом приобретена еще одна «БЦМ», позволит серьезно увеличить объемы работ. Если в прошлом году с помощью имевшейся одной «БЦМ» за сутки мы выполняли 100 кв. метров ямочного ремонта, то в этом году ежедневный объем ремонта увеличится в два раза» - порадовал Владимир Соснин, директор Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочую поездку по местам ямочного ремонта дорог. Этому направлению в столице Бурятии уделяют большое внимание. Профильные чиновники отчитались о положении дел.Запланированный объем ямочного ремонта на текущий год составляет 31,7 тыс. кв. метров – на 9 тыс. кв. метров больше, чем в прошлом году. Работы охватят сотни улиц, также нынче Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ впервые отремонтирует 147 внутриквартальных проездов.Несколько рабочих в оранжевых жилетах сначала тщательно продували ямы, а затем тут же заполняли их асфальтом, ликвидируя провал. Процесс шел очень оперативно.Масштабные работы по ямочному ремонту стартовали 16 апреля, когда заработали асфальтовые заводы и стали выдавать горячий асфальт. Но с 7 апреля шла работа методом холодного асфальта. Сезон ямочного ремонта начался на неделю раньше, чем было год назад.Аналогично налажена работа по трещинам.Работа уже принесла результаты. Раньше по ямочной проблеме от улан-удэнцев поступало до 60 жалоб в месяц. «В этом году в месяц – не больше 8-10 обращений», - подчеркнул Сергей Гашев.Градоначальник остался удовлетворен ходом работ.Большое внимание муниципалитет уделяет профилактике образования ям в асфальте.Для усиления работы по ямочному ремонту, по поручению мэра, была приобретена дополнительная машина «БЦМ». В 2021 г. работала одна такая машина. В текущем сезоне их стало, соответственно, две.Ямочный ремонт с использованием комплекта оборудования «БЦМ» отлично зарекомендовал себя - не требуется предварительной подготовки асфальтобетонного покрытия, сокращается потеря используемых при ремонте материалов. Отметим, на устранение ямы площадью в 1 кв. метр у «БЦМ» уходит в среднем пять минут.В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, сейчас город делает упор на ремонт магистральных улиц. Пик ямочного ремонта внутриквартальных проездов начнется с середины мая. По словам Владимира Соснина, в Комбинате сформированы пять бригад по выполнению ямочного ремонта. Он выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.На ямочный ремонт в этом году выделено 30,79 млн. руб., в том числе 8,79 млн. руб. на ремонт внутриквартальных проездов. В прошлом году из бюджета выделялось 22 млн. руб. Все закупочные процедуры по битуму, эмульсии, щебню и асфальтобетону прошли заранее.Напомним, что до прошлого года ямочный ремонт вели подрядчики, выбранные по итогам торгов. Но с 2021 г. это стало полномочиями муниципального Комбината по благоустройству. «Вопросы решаются быстро. Серьезных ям, можно сказать, не осталось. Финансирование работ хорошее», - заверили улан-удэнцев в муниципалитете.