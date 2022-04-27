В Улан-Удэ задержаны пожилые похитители скутеров

В Улан-Удэ в апреле в полицию Жележнодорожного района поступило два заявления о хищении электросамокатов от представителя организации, занимающейся прокатом и арендой. Ущерб превысил 165 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.Установлено, что скутеры похищены в вечернее и ночное время с улиц Пржевальского и Октябрьской.Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – временно не работающие, не судимые мужчины в возрасте 50 и 52 лет, у которых изъяты самокаты.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «кража».Фото: pixabay.com