Общество 27.04.2022 в 16:21

В Улан-Удэ задержаны пожилые похитители скутеров

Пятидесятилетние безработные мужчины теперь под следствием

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержаны пожилые похитители скутеров
В Улан-Удэ в апреле  в полицию Жележнодорожного района поступило два заявления о хищении электросамокатов от представителя организации, занимающейся прокатом и арендой. Ущерб превысил 165 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что скутеры похищены в вечернее и ночное время с улиц Пржевальского и Октябрьской.

Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – временно не работающие, не судимые мужчины в возрасте 50 и 52 лет, у которых изъяты самокаты.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «кража».  

Фото: pixabay.com
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