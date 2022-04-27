Общество 27.04.2022 в 16:38

В Бурятии убийца односельчанина три дня прожил в бане

Двое мужчин устроили пьяную поножовщину с трагическим финалом
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В Бурятии убийца односельчанина три дня прожил в бане
В Бурятии 21 апреля днем в подполье одного из домов в селе Нурселение вблизи Улан-Удэ обнаружено тело 48-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, живота и конечностей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний односельчанин покойного, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый является пенсионером. Он проживал один в своем доме в селе Нурселение. Вечером 18 апреля к нему в гости пришел знакомый односельчанин, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин дома, опьянев, стал зло подшучивать над собутыльником. Гостю не понравился своеобразный черный юмор. От обиды и злости он схватил со стола нож и попытался нанести им удар в живот шутника.

Пенсионер также схватил со стола другой нож и нанес им несколько ударов в грудь, живот и шею односельчанина. Потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый отволок его тело к подполью, нанес еще несколько ударов ножом в спину и по нижним конечностям, после чего скинул вниз и забросал различным хламом вперемешку с мусором.

Три следующих дня пенсионер в терзаниях прожил в бане, боясь возвращаться домой. После чего 21 апреля рассказал о происшествии дочери, которая с другими родственниками в доме отца обнаружила покойного и позвонила в правоохранительные органы. Обвиняемый к этому времени скрылся, ночь провел в лесу, однако на следующий день вернулся и сдался.  

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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