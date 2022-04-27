Общество 27.04.2022 в 17:18

В Бурятии определяют подрядчиков для благоустройства дворов

В рамках федерального проекта 247 придомовых территорий станут мини-парками
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Бурятии определяют подрядчиков для благоустройства дворов
egov-buryatia.ru
На сегодняшний день завершаются аукционы на благоустройство дворов, в 10 муниципальных образованиях подрядные организации уже определены. Напомним, в 2022 году в республике планируется масштабное благоустройство в рамках федерального проекта «1000 дворов». 247 придомовых территорий станут мини-парками с детскими и спортивными зонами, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Сейчас в муниципальных образованиях активно идет работа по заключению контрактов с подрядными организациями. 146 контрактов в 10 районах Бурятии уже заключено. В оставшихся муниципалитетах эта работа продлится до конца апреля. Таким образом, 247 дворов станут местом притяжения для жителей близлежащих домов. Благодаря пилотному проекту «1000 дворов», реализация которого проходит в Дальневосточном федеральном округе, в этом году новые детские и спортивные площадки появятся на территории всей республики, в каждом районе.

«Новые площадки подойдут для всех жителей: для малышей, молодёжи, для мам, для пожилых граждан. Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса совместно с Центром компетенций были разработаны 4 типовых проекта для благоустройства дворов. На основании этих типовых проектов муниципалитеты подготовили дизайн-проекты, по которым они будут благоустраивать свои территории. Самое главное, что все дизайн-проекты прошли согласование с жителями»

- подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Открытие уникальных зон для отдыха планируется уже этой осенью. Всего на строительство 247 мини-парков по программе «1000 дворов» из федерального бюджета выделено 849 миллионов рублей.

Отметим, также в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновят еще 127 дворов и 93 общественных территорий.
Теги
благоустройство двор

Все новости

В Бурятии с 1 сентября появятся классы с обучением на бурятском языке
27.04.2022 в 17:56
В Бурятии определяют подрядчиков для благоустройства дворов
27.04.2022 в 17:18
В Бурятии сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем иномарки
27.04.2022 в 17:06
В Бурятии убийца односельчанина три дня прожил в бане
27.04.2022 в 16:38
В Улан-Удэ задержаны пожилые похитители скутеров
27.04.2022 в 16:21
Погибшего на Украине сержанта из Бурятии представили к званию Героя России посмертно
27.04.2022 в 16:20
На дорогах Улан-Удэ становится меньше ям
27.04.2022 в 15:55
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка
27.04.2022 в 15:46
Жительница Бурятии хотела ударить мужа морковью, а ударила ножом
27.04.2022 в 15:46
Где в Улан-Удэ можно отдохнуть на майские праздники по «Пушкинской карте»?
27.04.2022 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
В Бурятии с 1 сентября появятся классы с обучением на бурятском языке
Их создание призвано решить ключевую проблему обучения бурятскому языку –  отсутствие языковой среды
27.04.2022 в 17:56
В Бурятии убийца односельчанина три дня прожил в бане
Двое мужчин устроили пьяную поножовщину с трагическим финалом
27.04.2022 в 16:38
В Улан-Удэ задержаны пожилые похитители скутеров
Пятидесятилетние безработные мужчины теперь под следствием

27.04.2022 в 16:21
На дорогах Улан-Удэ становится меньше ям
На ямочном ремонте задействуют больше техники и людей
27.04.2022 в 15:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru