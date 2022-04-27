В Бурятии определяют подрядчиков для благоустройства дворов

«Новые площадки подойдут для всех жителей: для малышей, молодёжи, для мам, для пожилых граждан. Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса совместно с Центром компетенций были разработаны 4 типовых проекта для благоустройства дворов. На основании этих типовых проектов муниципалитеты подготовили дизайн-проекты, по которым они будут благоустраивать свои территории. Самое главное, что все дизайн-проекты прошли согласование с жителями» - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

На сегодняшний день завершаются аукционы на благоустройство дворов, в 10 муниципальных образованиях подрядные организации уже определены. Напомним, в 2022 году в республике планируется масштабное благоустройство в рамках федерального проекта «1000 дворов». 247 придомовых территорий станут мини-парками с детскими и спортивными зонами, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Сейчас в муниципальных образованиях активно идет работа по заключению контрактов с подрядными организациями. 146 контрактов в 10 районах Бурятии уже заключено. В оставшихся муниципалитетах эта работа продлится до конца апреля. Таким образом, 247 дворов станут местом притяжения для жителей близлежащих домов. Благодаря пилотному проекту «1000 дворов», реализация которого проходит в Дальневосточном федеральном округе, в этом году новые детские и спортивные площадки появятся на территории всей республики, в каждом районе.Открытие уникальных зон для отдыха планируется уже этой осенью. Всего на строительство 247 мини-парков по программе «1000 дворов» из федерального бюджета выделено 849 миллионов рублей.Отметим, также в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновят еще 127 дворов и 93 общественных территорий.