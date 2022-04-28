Юрий Трутнев прибыл в Бурятию

Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию начинается сегодня.Полпред проведёт ряд совещаний по актуальным проблемным вопросам развития промышленности региона, в том числе по реализации инвестпроектов и по вопросу развития авиастроительной отрасли.Вице-премьер посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии».Также вице-премьер ознакомится с работой по развитию туризма в республике и реализацией проектов в этой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru