Общество 28.04.2022 в 08:37

Юрий Трутнев прибыл в Бурятию

Полпред президента займется промышленностью

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Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию начинается сегодня.

Полпред проведёт ряд совещаний по актуальным проблемным вопросам развития промышленности региона, в том числе по реализации инвестпроектов и по вопросу развития авиастроительной отрасли.
Вице-премьер посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии».

Также вице-премьер ознакомится с работой по развитию туризма в республике и реализацией проектов в этой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru


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