Общество 28.04.2022 в 08:37
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Полпред президента займется промышленностью
Текст: Номер один
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию начинается сегодня.
Полпред проведёт ряд совещаний по актуальным проблемным вопросам развития промышленности региона, в том числе по реализации инвестпроектов и по вопросу развития авиастроительной отрасли.
Вице-премьер посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии».
Также вице-премьер ознакомится с работой по развитию туризма в республике и реализацией проектов в этой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru
Полпред проведёт ряд совещаний по актуальным проблемным вопросам развития промышленности региона, в том числе по реализации инвестпроектов и по вопросу развития авиастроительной отрасли.
Вице-премьер посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии».
Также вице-премьер ознакомится с работой по развитию туризма в республике и реализацией проектов в этой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru