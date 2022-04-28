Общество 28.04.2022 в 09:44

Неустойка за просрочку

В Роспотребнадзоре рассказали, как посчитать сумму неустойки
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Текст: Номер один
Неустойка за просрочку
pixabay.com
«Я сдал свой фотоаппарат в магазин для проведения гарантийного ремонта. В квитанции указано, что срок устранения недостатков 45 дней. Через два месяца я написал заявление на возврат денег за фотоаппарат, так как фотоаппарат так и не отремонтировали (якобы нет нужных запчастей). Прошел почти месяц, деньги не вернули. Планирую обращаться в суд. Как рассчитать неустойку за просрочку?»

Дмитрий, Улан­-Удэ.

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных законом сроков удовлетворения требований потребителя продавец уплачивает неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки. Срок удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы составляет десять дней (см. статью 22 вышеуказанного Закона).

При этом следует понимать, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то, согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
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