Неустойка за просрочку

Дмитрий, Улан­-Удэ.

— В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных законом сроков удовлетворения требований потребителя продавец уплачивает неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки. Срок удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы составляет десять дней (см. статью 22 вышеуказанного Закона).При этом следует понимать, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то, согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.