В Бурятии число заболевших COVID-19 за сутки равно числу выздоровевших - 45

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 893. Это на 45 случаев больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 061). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 003 человека, за последние сутки – двое (оба 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 41человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 185 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 121. За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов.В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ –6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 256 коек: занято –185, свободно – 71 койка. Занятость коечного фонда составляет 72,3%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 356 человек.Выздоровели от COVID-19 – 132 349 (+45) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 664 человека (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 797 человек (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 768 человек, завершили 150 616 человек.Фото: pixabay.com