Общество 28.04.2022 в 10:26

До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на семи тысячах квадратных метров

В этом году на цветочное оформление города выделено более 9,5 млн рублей
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Текст: Нина Павлова
До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на семи тысячах квадратных метров
ulan-ude-info.ru
В рамках муниципальной программы «Зеленый город» в этом году на цветочное оформление города выделено более 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«По итогам аукциона был заключен контракт на сумму 6,9 млн рублей, экономия составила 28 %, то есть 2,6 млн. Площадь посадок по контракту – более семи тысяч квадратных метров»

- сообщил Сергей Гашев.

Петуния красная и белая, фиолетовая и желтая, бархатцы, кохия, сальвия красная, циренария и другие цветы традиционно украсят магистральные улицы, площади, скверы, а также территории, прилегающие к памятникам военной истории. Также управляющие организации высадят цветы на придомовых территориях. Подготовку почвы и высадку цветов планируется провести до 25 июня.

Кроме того, комиссия по озеленению приняла решение перейти на посадку в городе многолетних цветов, так как они не требуют большого ухода и ежегодной посадки.

«Тем самым появляется возможность снизить финансовую нагрузку на бюджет, связанную с цветочным оформлением Улан-Удэ. Средства на посадку многолетников направили из образовавшейся на торгах экономии – более 2,1 млн рублей»

- отметил Сергей Гашев.

Многолетние шалфей, пион, флокс, ирис, вейник, очиток, астранция, сирень, клен гиннала, эхинацея, спирея и другие культуры появятся до 25 июня на площади 943 кв.м. в скверах «Наранай Туяа» по ул. Шумяцкого, у ТЦ «Темп» по пр. 50 лет Октября, 60 лет Победы по ул. Туполева, им. Ленина в мкр Загорск, вблизи Молодежного театра по ул. Димитрова.

Традиционно цветочное оформление ожидает городские парки культуры и отдыха. На эти цели выделено более 2,7 млн рублей. Более 33 тыс цветов появятся в Горсаду, парках «Кристальный», им. С.Н. Орешкова, Юбилейный, им. Д.Ж. Жанаева, Молодежный и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».

Также районные администрации проводят работу с организациями и предприятиями всех форм собственности по цветочному оформлению прилегающих территорий.
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город цветы

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