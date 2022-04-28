В Улан-Удэ начальник управления жилищной инспекции займется "Водоканалом"

«Алена Сергеевна зарекомендовала себя как ответственный и высококлассный специалист, поэтому решено перевести ее на не менее важную должность нашего подведомственного учреждения. Теперь Алена Сергеевна возглавит отдел сбыта «Водоканала», перед ней поставлены задачи наладить работу сбытовой системы и обеспечить качественную работу клиентских сервисов предприятия» - рассказал председатель Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Сергей Гашев.

Начальник Управления муниципальной жилищной инспекции Анна Азаревич покидает свой пост. Ее место займет Александр Копосов.В Управлении жилищной инспекции Алена Азаревич работала с момента ее основания в 2013 году. По мнению Сергея Гашева, заместителя мэра – председателя Комитета городского хозяйства, Азаревич отлично организовала и наладила работу жилинспекции.