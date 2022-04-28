Общество 28.04.2022 в 11:34

В Бурятии начался досрочный прием заявлений на выплату от 8 до 16 лет включительно

Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии начался досрочный прием заявлений на выплату от 8 до 16 лет включительно
В Бурятии начался досрочный прием заявление на выплаты от 8 до 16 лет включительно. Напомним, выплата будет доступна семьям с низким доходом.

"Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу – туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее", - сообщает "Бурятия-инфо.24/7".

Также отмечено, что досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. Все заявления поступят в ПФР 1 мая. Однако подать заявление можно и позже. Так, при подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата поступит за весь период с 1 апреля, если ребенку в апреле исполнится 8 лет.

Очно заявление можно подать в отделениях ПФР, МФЦ, а также на портале Госуслуги. Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. Однако срок может быть продлен, если понадобятся дополнительные сведения.

Подробнее о правилах назначения выплаты можно узнать по ссылке.
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