ГАИ доступна в праздники

Госавтоинспекция Бурятии информирует, что в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче (обмену) водительских удостоверений в праздничные выходные регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД МВД региона ведут прием граждан по следующему графику:: ежедневно, с 1 по 10 мая, без выходных, с 08.30 до 20.30, обед с 13.00 до 14.00.): 3, 4, 5, 6 и 10 мая - с 08.30 до 17.45, обед с 12.00 до 13.00. 7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. 1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.: 3, 4, 5, 6 и 10 мая с 08.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00. 7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00. 1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.30 апреля, с 3 по 7 мая и 10 мая. Более подробную информацию о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в районных подразделениях можно получить на официальном сайте территориального отдела внутренних делФото: ГИБДД