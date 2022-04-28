Общество 28.04.2022 в 12:07

ГАИ доступна в праздники

Госавтоинспекция информирует о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные
A- A+
Текст: Номер один
ГАИ доступна в праздники
Госавтоинспекция Бурятии информирует, что в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче (обмену) водительских удостоверений в праздничные выходные регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД МВД региона ведут прием граждан по следующему графику:

Отделение регистрации транспортных средств (г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18): ежедневно, с 1 по 10 мая, без выходных, с 08.30 до 20.30, обед с 13.00 до 14.00.

Экзаменационное отделение (г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18): 3, 4, 5, 6 и 10 мая - с 08.30 до 17.45, обед с 12.00 до 13.00.  7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00.  1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.

Пункт регистрации транспортных средств (г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 30): 3, 4, 5, 6 и 10 мая с 08.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00. 7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00. 1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.

В районах республики прием граждан будет осуществляться 30 апреля, с 3 по 7 мая и 10 мая. Более подробную информацию о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в районных подразделениях можно получить на официальном сайте территориального отдела внутренних дел

Фото: ГИБДД
Теги
ГАИ выходные график

Все новости

ГАИ доступна в праздники
28.04.2022 в 12:07
В Бурятии начался досрочный прием заявлений на выплату от 8 до 16 лет включительно
28.04.2022 в 11:34
Почти половина автолюбителей Бурятии готова пересесть на китайские машины
28.04.2022 в 11:09
В Бурятии на Кударинском водохранилище произошел массовый мор рыбы
28.04.2022 в 11:08
В Бурятии группе черных лесорубов не удалось оспорить приговор и все четверо отправились в тюрьму
28.04.2022 в 10:53
В Бурятии увеличат господдержку на производство овощей и картофеля
28.04.2022 в 10:46
В Бурятии таможенники остановили вывоз из РФ крупной партии бытовой химии американской компании
28.04.2022 в 10:43
В Улан-Удэ начальник управления жилищной инспекции займется "Водоканалом"
28.04.2022 в 10:41
До конца июня в Улан-Удэ высадят цветы на семи тысячах квадратных метров
28.04.2022 в 10:26
В Бурятии в суд ушло дело браконьера, выловившего омуль на 3,5 млн рублей
28.04.2022 в 10:09
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
В Бурятии начался досрочный прием заявлений на выплату от 8 до 16 лет включительно
Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения
28.04.2022 в 11:34
Почти половина автолюбителей Бурятии готова пересесть на китайские машины
Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин
28.04.2022 в 11:09
В Бурятии таможенники остановили вывоз из РФ крупной партии бытовой химии американской компании
Более тонны незадекларированного товара стоимостью более 9 млн рублей направлялись в Монголию
28.04.2022 в 10:43
В Улан-Удэ начальник управления жилищной инспекции займется "Водоканалом"
Анна Азаревич возглавит отдел сбыта в организации
28.04.2022 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru