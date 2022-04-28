Общество 28.04.2022 в 12:43
В России у дачи прежние задачи
Более 70% дачников выращивают продукты, а треть - развлекаются
Текст: Номер один
За последние полтора десятка лет основное назначение дачного участка в России существенно не изменилось: 70% дачников используют дачу для выращивания сельхозпродуктов для семейного потребления (в 2005 г. - 72%).
Среди жителей небольших городов дачников-аграрников 82%. В этом году владельцы и арендаторы дач планируют собрать урожай помидоров и огурцов (41%), 39% будут сажать картофель, каждый пятый - морковь (22%), зелень или салат - 16%, 15% будут сажать лук, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения данные исследования об использовании российскими горожанами загородной недвижимости.
Только треть горожан, имеющих дачу, ездит туда преимущественно для развлечения и отдыха (33%), почти столько же используют дачу с целью эстетического досуга - сажают цветы, разбивают клумбы и газоны (30%).
Для коммерческих целей загородная недвижимость в России практически не используется: лишь 3% выращивают продукты для продажи, еще меньшая доля сдает в аренду (1%).
К слову, вопреки расхожему мнению о том, что «дачи есть у всех», менее половины жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость: дача для сезонного проживания есть у 17% горожан, у 16% есть в собственности загородный дом для всесезонного проживания (+11% к данным десятилетней давности, 5% в 2012 г.).
Земельный участок есть у 12% горожан, в небольших городах - у каждого пятого (19% среди жителей городов с населением до 100 тыс.). Не имеют никакой загородной недвижимости и не берут ее в аренду 57%.
Большинство имеющих загородную недвижимость с той или иной периодичностью используют ее в летний период (81%): будут жить на даче все лето - 30%, посещать практически ежедневно - 13%, несколько раз в неделю - каждый пятый (19%), несколько раз в месяц - 13%.
Фото: «Номер один»
Среди жителей небольших городов дачников-аграрников 82%. В этом году владельцы и арендаторы дач планируют собрать урожай помидоров и огурцов (41%), 39% будут сажать картофель, каждый пятый - морковь (22%), зелень или салат - 16%, 15% будут сажать лук, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения данные исследования об использовании российскими горожанами загородной недвижимости.
Только треть горожан, имеющих дачу, ездит туда преимущественно для развлечения и отдыха (33%), почти столько же используют дачу с целью эстетического досуга - сажают цветы, разбивают клумбы и газоны (30%).
Для коммерческих целей загородная недвижимость в России практически не используется: лишь 3% выращивают продукты для продажи, еще меньшая доля сдает в аренду (1%).
К слову, вопреки расхожему мнению о том, что «дачи есть у всех», менее половины жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость: дача для сезонного проживания есть у 17% горожан, у 16% есть в собственности загородный дом для всесезонного проживания (+11% к данным десятилетней давности, 5% в 2012 г.).
Земельный участок есть у 12% горожан, в небольших городах - у каждого пятого (19% среди жителей городов с населением до 100 тыс.). Не имеют никакой загородной недвижимости и не берут ее в аренду 57%.
Большинство имеющих загородную недвижимость с той или иной периодичностью используют ее в летний период (81%): будут жить на даче все лето - 30%, посещать практически ежедневно - 13%, несколько раз в неделю - каждый пятый (19%), несколько раз в месяц - 13%.
Фото: «Номер один»