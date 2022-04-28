Парад репетируют, салют тренируют

В Улан-Удэ состоялась репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошли свыше 1450 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).В частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения ВВО.В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры БТР-80, бронемашины повышенной защищенности «Тайфун», армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь». Всего более 30 единиц военной техники.Кроме того, в столице Бурятии салютные дивизионы Восточного военного округа (ВВО) проведут праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артиллеристы ВВО выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок 9 мая в 22:00 по местному времени на острове Комсомольский, сообщает пресс-служба ВВО.При проведении салюта будет задействовано около 30 единиц орудий различных типов, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм Д-30, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона, а уже 4-5 мая состоятся генеральные репетиции по производству праздничного салюта с выполнением трех залпов холостым боеприпасом.В День Победы артиллерийские расчеты ВВО произведут по 30 залпов, израсходовав при этом свыше 2.3 тыс боеприпасов различных типов. Проводить салют будут около 290 военнослужащих, которые вошли в состав нештатных салютных дивизионов.Праздничные салюты пройдут ещё в шести городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Южно-Сахалинске.Фото: ВВО