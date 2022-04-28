Общество 28.04.2022 в 13:41

Парад репетируют, салют тренируют

В Улан-Удэ состоятся оба мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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Парад репетируют, салют тренируют
В Улан-Удэ состоялась репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошли свыше 1450 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения ВВО.

В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры БТР-80, бронемашины повышенной защищенности «Тайфун», армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь». Всего более 30 единиц военной техники.

Кроме того, в столице Бурятии салютные дивизионы Восточного военного округа (ВВО) проведут праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артиллеристы ВВО выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок 9 мая в 22:00 по местному времени на острове Комсомольский, сообщает пресс-служба ВВО.




При проведении салюта будет задействовано около 30 единиц орудий различных типов, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм Д-30, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.

В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона, а уже 4-5 мая состоятся генеральные репетиции по производству праздничного салюта с выполнением трех залпов холостым боеприпасом.

В День Победы артиллерийские расчеты ВВО произведут по 30 залпов, израсходовав при этом свыше 2.3 тыс боеприпасов различных типов. Проводить салют будут около 290 военнослужащих, которые вошли в состав нештатных салютных дивизионов.

Праздничные салюты пройдут ещё в шести городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Южно-Сахалинске.

Фото: ВВО
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