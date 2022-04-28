Общество 28.04.2022 в 14:33

В Улан-Удэ с 1 мая заработают фонтаны

В этот день откроются все парки города
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ с 1 мая заработают фонтаны
ulan-ude-info.ru
Первого мая в парках начинается активный сезон. Принято считать, что именно с этого дня начинается летний сезон, сообщили в Комитете по культуре.

Дирекция по паркам активно готовится к открытию: проведены аукционы на размещение временных сезонных объектов, ведутся ремонтно-строительные работы ограждения, скамеек, игрового оборудования, а также технические работы по запуску фонтанов. В парках находится четыре фонтана - два в парке «Юбилейный», один в парке им. С.Н. Орешкова и один в парке им. Д.Ж. Жанаева.

Сейчас завершается ремонт оборудования, работы по техническому обслуживанию насосов, электрооборудованию, системы водоснабжения заполняются водой, а также мелкий текущий ремонт. Старый фонтан в парке «Юбилейный» покрасят, чаши фонтанов после ремонта помоют.

Уже 1 мая жители города смогут отдохнуть в парках и полюбоваться работающими фонтанами.
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