В Улан-Удэ с 1 мая заработают фонтаны

Первого мая в парках начинается активный сезон. Принято считать, что именно с этого дня начинается летний сезон, сообщили в Комитете по культуре.Дирекция по паркам активно готовится к открытию: проведены аукционы на размещение временных сезонных объектов, ведутся ремонтно-строительные работы ограждения, скамеек, игрового оборудования, а также технические работы по запуску фонтанов. В парках находится четыре фонтана - два в парке «Юбилейный», один в парке им. С.Н. Орешкова и один в парке им. Д.Ж. Жанаева.Сейчас завершается ремонт оборудования, работы по техническому обслуживанию насосов, электрооборудованию, системы водоснабжения заполняются водой, а также мелкий текущий ремонт. Старый фонтан в парке «Юбилейный» покрасят, чаши фонтанов после ремонта помоют.Уже 1 мая жители города смогут отдохнуть в парках и полюбоваться работающими фонтанами.