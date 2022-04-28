Общество 28.04.2022 в 16:15
В Новосибирске суд выселил из служебной квартиры бывшего зампрокурора Бурятии
Владимир Фалилеев в феврале задержан по подозрению в получение взяток от представителей криминальных кругов
Текст: Номер один
Октябрьский районный суд Новосибирска в среду удовлетворил иск областной прокуратуры и выселил из служебной квартиры бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева, арестованного по обвинению во взяточничестве, и его супругу, сообщили в пресс-службе суда.
В начале 2022 года прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд с требованием выселения из служебной квартиры Фалилеева и его супруги. «Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме: Фалилеев В. А., Фалилеева Г. М. выселены из жилого помещения - квартиры, без предоставления другого жилого помещения», - отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе сообщали, что квартиру в центре Новосибирска площадью 125 кв. метров бывший сотрудник должен был оставить сразу после выхода на пенсию в 2018 году. Более того, в 2020 году Фалилеев обращался с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании нуждающимся в жилом помещении, но в 2021 году жилищная комиссия Генпрокуратуры РФ отказала ему - несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в Улан-Удэ, предоставленную на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии. Таким образом, он свое право на получение жилья реализовал.
Фалилеев, на протяжении семи лет возглавлявший прокуратуру Забайкальского края, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.
А 16 февраля 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра «Восток», расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок.
Фото: fsin.gov.ru
В начале 2022 года прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд с требованием выселения из служебной квартиры Фалилеева и его супруги. «Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме: Фалилеев В. А., Фалилеева Г. М. выселены из жилого помещения - квартиры, без предоставления другого жилого помещения», - отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе сообщали, что квартиру в центре Новосибирска площадью 125 кв. метров бывший сотрудник должен был оставить сразу после выхода на пенсию в 2018 году. Более того, в 2020 году Фалилеев обращался с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании нуждающимся в жилом помещении, но в 2021 году жилищная комиссия Генпрокуратуры РФ отказала ему - несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в Улан-Удэ, предоставленную на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии. Таким образом, он свое право на получение жилья реализовал.
Фалилеев, на протяжении семи лет возглавлявший прокуратуру Забайкальского края, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ со ссылкой на источники сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.
А 16 февраля 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра «Восток», расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок.
Фото: fsin.gov.ru