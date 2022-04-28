Общество 28.04.2022 в 17:01

В Бурятии открылся региональный центр единоборств

Юрий Трутнев принял участие в торжественном открытии
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии открылся региональный центр единоборств
Строительство спортцентра площадью более 9 тыс. кв. метров началось в 2020 году благодаря финансированию из федерального бюджета. На возведение нового спортивного объекта по линии «Единой субсидии» Минвостокразвития России было предоставлено 424,83 млн рублей. Участие в торжественном открытии принял полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



«Это уже второе посещение универсального спортивного центра. Первое было в Хабаровске. Он тоже построен. Тоже живой. Там тоже все залы заняты. И здесь точно также: на красиво месте построен замечательный дворец спорта. Это один из целого ряда спортивных объектов, которые построены за средства, выделенные Правительством Российской Федерации, на развитие Дальнего Востока. Точно такой же спортивных комплекс мы ещё в ближайшее время сдадим в Комсомольске-на-Амуре. Мне кажется это очень важным и очень своевременным, потому что спорт не только развивает руки или ноги, координацию, он воспитывает дух, воспитывает волю, а это нужно для того, чтобы побеждать, чтобы Россия была сильной»

- заметил Юрий Трутнев.

«То, что наш долгожданный Региональный центр единоборств открывается полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Петровичем Трутневым знаменательно, ведь Юрий Петрович на личном примере демонстрирует приверженность здоровому образу жизни. Он является обладателем 5-го дана каратэ кёкусинкай. И он всегда с готовностью поддерживает инициативы по развитию спорта. Благодаря Единой дальневосточной субсидии построен этот центр общей площадью более 9 тыс. кв. метров со специализированными, оборудованными залами. Уверен, что, благодаря таким условиям, большие достижения станут еще ближе»

- отметил Алексей Цыденов.



На первом этаже в специализированных залах двухэтажного здания улан-удэнцы смогут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. Этаж оборудован раздевалками с душевыми, тренерскими, медицинскими комнатами и сауной. На втором этаже расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.

«Очень хороший зал, ребята всегда мечтали о таком современном хорошем зале. Наши великие легендарные борцы, как Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов, в таких условиях не тренировались, конечно, но они достигли больших успехов. Надеюсь, что наши ребята достигнут тех же высот, каких достигли прославленные борцы. У нас, наверное, впервые такие условия, когда, начиная, буквально, с раздевалки, заканчивая залом, здесь созданы все условия для тренировки. Будем стараться оправдать надежды»

- сказал заслуженный тренер РБ, старший стренер РСШОР Зорикто Меньжиков.

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