Общество 28.04.2022 в 17:38
В Бурятии найдена 42-летняя сельчанка
Жительницу Селенгинского района Сержуню Будацыренову обнаружили на автовокзале в компании бомжей
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудниками полиции найдена 42-летняя жительница Селенгинского района Сержуня Будацыренова. Правоохранители обнаружили женщину вчера, 27 апреля, в Улан-Удэ на автовокзале в компании лиц без определенного места жительства, сообщили в республиканском МВД.
Напомним, 16 марта она ушла из дома на улице Бестужева в улусе Тохой, и до сих пор о её местонахождении ничего не было известно.
По словам сельчанки, на маршрутном автобусе она приехала к знакомым в столицу Бурятии и всё это время бродяжничала.
Фото: pixabay.com
Напомним, 16 марта она ушла из дома на улице Бестужева в улусе Тохой, и до сих пор о её местонахождении ничего не было известно.
По словам сельчанки, на маршрутном автобусе она приехала к знакомым в столицу Бурятии и всё это время бродяжничала.
Фото: pixabay.com