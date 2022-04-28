Общество 28.04.2022 в 17:38

В Бурятии найдена 42-летняя сельчанка

Жительницу Селенгинского района Сержуню Будацыренову обнаружили на автовокзале в компании бомжей
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Текст: Номер один
В Бурятии найдена 42-летняя сельчанка
В Бурятии сотрудниками полиции найдена 42-летняя жительница Селенгинского района Сержуня Будацыренова. Правоохранители обнаружили женщину вчера, 27 апреля, в Улан-Удэ на автовокзале в компании лиц без определенного места жительства, сообщили в республиканском МВД.

Напомним, 16 марта она ушла из дома на улице Бестужева в улусе Тохой, и до сих пор о её местонахождении ничего не было известно.

По словам сельчанки, на маршрутном автобусе она приехала к знакомым в столицу Бурятии и всё это время бродяжничала.

Фото: pixabay.com
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