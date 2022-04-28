Этно-студия "Аядон" завоевала Гран-При фестиваля Музыкантофф "Новая весна"

23 апреля в Москве прошёл Очный международный многожанровый Фестиваль Музыкантофф "Новая весна", в котором показали свои творческие силы артисты в разных категориях от вокала, хореографии, инструментального исполнительства до циркового и театрального искусства. Жюри конкурса, в котором были представлены ведущий и музыкант Родион Газманов, профессор РАМ им. Гнесиных Владимир Бурлаков, участница телепроектов: «Голос», «Х Фактор» и др. Соня Дуноян и другие, оценивали выступления более, чем 400 артистов самых разных возрастных категорий в разных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.Девушки этно-студии "Аядон" смогли поразить сердца жюри и зрителей с номером "Песня радости" в номинации "Народный вокал". Уже известные не только вне стен Бурятского госуниверситета, но и за пределами республики артисты завоевали Гран-При фестиваля!Член жюри и ведущий фестиваля музыкант Родион Газманов отметил, что со времени начала проведения фестиваля мастерство исполнителей растёт, и в этом году в жюри разгорелись особенно жаркие споры о том, кому достанется победа в конкурсе. Про выступление этно-студии из Бурятии он сказал, что несмотря на то, что нашим артистам выпало выступать одними из первых в программе концерта, длившегося несколько часов, но их выступление было настолько ярким, что очень запомнилось и впечатлило жюри.