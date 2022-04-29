Общество 29.04.2022 в 05:00
В Бурятии на Байкале появится отель с парком скульптур Даши Намдакова
Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
Текст: Номер один
Отель с парком-садом скульптур художника Даши Намдакова будет построен в Бурятии в особой экономической зоне «Байкальская гавань», сообщил ТАСС глава республики Алексей Цыденов.
«Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект - строительство гостиничного комплекса с парком-садом скульптур», - сказал Цыденов.
Проект уже четвертый, планирующийся в «Байкальской гавани». Также будут построены отели компаний «Грин флоу Байкал», «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».
«Пока, к сожалению, с гостиничным фондом на Байкале у нас проблемы - номерного фонда не хватает, о системном массовом туризме пока сказать не можем. Но сейчас к нам пошли инвесторы, «Байкальская гавань» «выстрелила», для всех желающих инвесторов земли даже не хватает, - сказал Цыденов. – «Грин флоу Байкал» работу активизирует на участке с мая, в следующем году будет готов отель 180 номеров».
Скульптор, художник, ювелир и дизайнер Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт, член Союза художников РФ, выставлялся в Эрмитаже, Третьяковке, музеях Китая, работал в итальянских литейных мастерских города Пьетрасанта. Одна из особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии.
В прошлом году он открыл в 2 км от родного села Укурик Забайкалья парк деревянных скульптур для привлечения туристов. С инициативой создания парка скульптор выступил в 2020 году, идею поддержало правительство региона. На проект Забайкалье получило из федерального бюджета 18 млн рублей. К парку провели дороги, электричество, интернет.
Что же касается Байкала, то еще в 2016 году мастер предлагал построить на берегу озера международный культурный центр в виде гигантской головы мамонта с бивнями, погруженными в воду. Скульптор надеялся, что предложение органично впишется в концепцию развития особой экономической зоны «Байкальская гавань». Более того, станет объектом-символом сродни Эйфелевой башни в Париже или монументу Чингисхана в Монголии, привлекающих туристов. Однако проект оказался слишком дорогим для Бурятии, позже – для Иркутской области и даже для Подмосковья. А также - вызвал много споров, как почти все монументальные работы Даши. А вот популярность ленд-парка Тужи в Забайкалье растет. Впрочем, концепция отеля с парком-садом скульптур Даши Намдакова пока не обнародовалась.
Круизы по Байкалу
В Бурятии на Байкале начал развиваться круизный туризм. «Если говорить о круизах по воде, по льду, то все это уже работает у нас, это начавшийся проект. Первое судно на воздушной подушке круглогодично работает, круизы продолжительностью неделю совершаются. Летом планируется запуск второго такого же судна», - сказал глава республики.
В феврале этого года в Бурятии был запущен новый круглогодичный тур «Байкальская экспедиция» на судне компании «Водоход». Технические характеристики 36-местной комфортабельной «Бирюсы» позволяют перевозить пассажиров по снегу, льду и воде, транспорт способен преодолевать снег толщиной до 1 метра, заходить в труднодоступные бухты и причаливать к необорудованному берегу. Судно изготовлено на судоверфи «Парма» в Ленобласти, это самое большое в России судно на воздушной подушке, на воде развивает скорость до 60 км/ч, по льду и снегу - 75 км/ч. В 2022 году на новом судне запланировано 11 зимних и 15 летних экспедиций по Байкалу, в маршруте 20 локаций.
«Круиз длится неделю, судно ходит по Байкалу, заходит в Горячинск, Усть-Баргузин, на Ольхон, - сказал Цыденов. - Туры продаются, они недешевые, но спрос большой. Благодаря этому туру есть заполняемость новой гостиницы в поселке Усть-Баргузин - это крайняя точка на восточном берегу Байкала, доступная для автотранспорта».
Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн. В 2022 году поток туристов, желающих отдохнуть на курортах Бурятии, по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. ОЭЗ «Байкальская гавань» создана в 2007 году в Прибайкальском районе, в 2010 году введена первая очередь. Турзона в 110 км от Улан-Удэ занимает 3,5 тыс гектаров. В инфраструктуру вложено 4,7 млрд руб, одна треть - республиканские финансы.
Фото: dashi-art.com
«Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект - строительство гостиничного комплекса с парком-садом скульптур», - сказал Цыденов.
Проект уже четвертый, планирующийся в «Байкальской гавани». Также будут построены отели компаний «Грин флоу Байкал», «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».
«Пока, к сожалению, с гостиничным фондом на Байкале у нас проблемы - номерного фонда не хватает, о системном массовом туризме пока сказать не можем. Но сейчас к нам пошли инвесторы, «Байкальская гавань» «выстрелила», для всех желающих инвесторов земли даже не хватает, - сказал Цыденов. – «Грин флоу Байкал» работу активизирует на участке с мая, в следующем году будет готов отель 180 номеров».
Скульптор, художник, ювелир и дизайнер Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт, член Союза художников РФ, выставлялся в Эрмитаже, Третьяковке, музеях Китая, работал в итальянских литейных мастерских города Пьетрасанта. Одна из особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии.
В прошлом году он открыл в 2 км от родного села Укурик Забайкалья парк деревянных скульптур для привлечения туристов. С инициативой создания парка скульптор выступил в 2020 году, идею поддержало правительство региона. На проект Забайкалье получило из федерального бюджета 18 млн рублей. К парку провели дороги, электричество, интернет.
Что же касается Байкала, то еще в 2016 году мастер предлагал построить на берегу озера международный культурный центр в виде гигантской головы мамонта с бивнями, погруженными в воду. Скульптор надеялся, что предложение органично впишется в концепцию развития особой экономической зоны «Байкальская гавань». Более того, станет объектом-символом сродни Эйфелевой башни в Париже или монументу Чингисхана в Монголии, привлекающих туристов. Однако проект оказался слишком дорогим для Бурятии, позже – для Иркутской области и даже для Подмосковья. А также - вызвал много споров, как почти все монументальные работы Даши. А вот популярность ленд-парка Тужи в Забайкалье растет. Впрочем, концепция отеля с парком-садом скульптур Даши Намдакова пока не обнародовалась.
Круизы по Байкалу
В Бурятии на Байкале начал развиваться круизный туризм. «Если говорить о круизах по воде, по льду, то все это уже работает у нас, это начавшийся проект. Первое судно на воздушной подушке круглогодично работает, круизы продолжительностью неделю совершаются. Летом планируется запуск второго такого же судна», - сказал глава республики.
В феврале этого года в Бурятии был запущен новый круглогодичный тур «Байкальская экспедиция» на судне компании «Водоход». Технические характеристики 36-местной комфортабельной «Бирюсы» позволяют перевозить пассажиров по снегу, льду и воде, транспорт способен преодолевать снег толщиной до 1 метра, заходить в труднодоступные бухты и причаливать к необорудованному берегу. Судно изготовлено на судоверфи «Парма» в Ленобласти, это самое большое в России судно на воздушной подушке, на воде развивает скорость до 60 км/ч, по льду и снегу - 75 км/ч. В 2022 году на новом судне запланировано 11 зимних и 15 летних экспедиций по Байкалу, в маршруте 20 локаций.
«Круиз длится неделю, судно ходит по Байкалу, заходит в Горячинск, Усть-Баргузин, на Ольхон, - сказал Цыденов. - Туры продаются, они недешевые, но спрос большой. Благодаря этому туру есть заполняемость новой гостиницы в поселке Усть-Баргузин - это крайняя точка на восточном берегу Байкала, доступная для автотранспорта».
Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн. В 2022 году поток туристов, желающих отдохнуть на курортах Бурятии, по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. ОЭЗ «Байкальская гавань» создана в 2007 году в Прибайкальском районе, в 2010 году введена первая очередь. Турзона в 110 км от Улан-Удэ занимает 3,5 тыс гектаров. В инфраструктуру вложено 4,7 млрд руб, одна треть - республиканские финансы.
Фото: dashi-art.com