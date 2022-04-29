В Бурятии пять членов ОПГ осуждены за сбыт «синтетики» и психотропных веществ

В Бурятии пять членов организованного преступного сообщества осуждены за сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ. В ходе расследования Следственной частью Следственного управления регионального МВД установлено, что в организованное преступное сообщество входили Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Они занимались незаконным сбытом синтетических наркотических средств и психотропных веществ. Преступное сообщество действовало в Новосибирской области и Бурятии.Созданная и организованная преступная организация, состоящая из четырех функционально обособленных подгрупп, через структурное подразделение интернет-магазина в одном из мессенджеров с февраля по май 2020 года распространяла на территории республики наркотики синтетического происхождения. Осужденные совершали закладки, за сделанную работу они получали вознаграждение путем перевода через электронные платежные системы.Противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что запрещенные вещества поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы.По уголовному делу сотрудниками полиции изъяты более одного килограмма наркотических средств, около 140 граммов мефедрона и 7,5 грамма амфетамина. Установлена причастность злоумышленников к 33 особо тяжким преступлениям.Суд состоялся 26 и 27 апреля. Пятеро граждан в возрасте от 20 до 45 лет апреля приговорены к лишению свободы от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В отношении двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.Фото: МВД по Бурятии