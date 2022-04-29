Общество 29.04.2022 в 08:33

В Бурятии пять членов ОПГ осуждены за сбыт «синтетики» и психотропных веществ

ОПГ, состоящая из четырех обособленных подгрупп, распространяла наркотики синтетического происхождения
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В Бурятии пять членов ОПГ осуждены за сбыт «синтетики» и психотропных веществ
В Бурятии пять членов организованного преступного сообщества осуждены за сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ. В ходе расследования Следственной частью Следственного управления регионального МВД установлено, что в организованное преступное сообщество входили Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Они занимались незаконным сбытом синтетических наркотических средств и психотропных веществ. Преступное сообщество действовало в Новосибирской области и Бурятии.

Созданная и организованная преступная организация, состоящая из четырех функционально обособленных подгрупп, через структурное подразделение интернет-магазина в одном из мессенджеров с февраля по май 2020 года распространяла на территории республики наркотики синтетического происхождения. Осужденные совершали закладки, за сделанную работу они получали вознаграждение путем перевода через электронные платежные системы.

Противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что запрещенные вещества поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы.

По уголовному делу сотрудниками полиции изъяты более одного килограмма наркотических средств, около 140 граммов мефедрона и 7,5 грамма амфетамина. Установлена причастность злоумышленников к 33 особо тяжким преступлениям.

Суд состоялся 26 и 27 апреля. Пятеро граждан в возрасте от 20 до 45 лет апреля приговорены к лишению свободы от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В отношении двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: МВД по Бурятии

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