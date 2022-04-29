В Бурятии бесправные водители двух безномерных ИЖей не разъехались на федеральной трассе

В Бурятии федеральную автотрассу «Байкал» не поделили два мотоцикла без номеров, один мотоциклист госпитализирован, сообщили в республиканской ГИБДД.Накануне с семь утра в Прибайкальском районе 32-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета 5» без госномера, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска в районе села Югово на 384-м километре автотрассы при повороте налево с главной дороги совершил столкновение с мотоциклом ИЖ «Юпитер 5» без госномера. Его 34-летний водитель тоже оказался без прав.В результате ДТП травмы получил 31-летний пассажир мотоцикла ИЖ «Юпитер 5». Он госпитализирован.Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 411 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 2454 нарушений ПДД.Фото: pixabay.com