В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 932. Это на 39 случаев больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 076). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 005 человек, за последние сутки – двое (один 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 35 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 122. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 239 коек: занято –176, свободны – 63 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 344 человека.Выздоровели от COVID-19 – 132 407 (+58) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 775 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 929 человек (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 992 человека, завершили 150 969.Фото: pixabay.com