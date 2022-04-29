Общество 29.04.2022 в 10:23

В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки

В стационарах получают лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
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Текст: Номер один
В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 932. Это на 39 случаев больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 076). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 005 человек, за последние сутки – двое (один 65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 35 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 122. За предыдущие сутки госпитализировано 15 пациентов.

В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 239 коек: занято –176, свободны – 63 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 344 человека.

Выздоровели от COVID-19  – 132 407 (+58) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса 499 775 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 929 человек (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 992 человека, завершили 150 969.

Фото: pixabay.com
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