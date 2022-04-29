Жители Бурятии, не разобравшись, обвинили детей в вандализме

«Полицейскими проведена проверка. Установлены и опрошены 7-летние школьницы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения» - сообщили в МВД.

«Факт вандализма у памятника воинам-северобайкальцам по итогам проверки не подтвержден» - добавили в ведомстве.

26 апреля в мессенджерах появилось видео с малолетними девочками у памятника воинам-северобайкальцам на Поклонной горе. Прохожие посчитали, что дети разбрасывают цветы, возложенные у памятника. Об этом сообщает Северобайкальск-инфо.24/7.МО МВД России "Северобайкальский" провело проверку этого инцидента.Выяснилось, что венки и цветы унесло с мемориала порывом сильного ветра. Дети же, прогуливаясь по парку и увидев разбросанные цветы, напротив, собрали их и положили обратно.