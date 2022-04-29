Общество 29.04.2022 в 10:55
Жители Бурятии, не разобравшись, обвинили детей в вандализме
Случайные прохожие посчитали, что девочки раскидывают цветы у памятника, а они напротив - собирали их
Текст: Нина Павлова
26 апреля в мессенджерах появилось видео с малолетними девочками у памятника воинам-северобайкальцам на Поклонной горе. Прохожие посчитали, что дети разбрасывают цветы, возложенные у памятника. Об этом сообщает Северобайкальск-инфо.24/7.
МО МВД России "Северобайкальский" провело проверку этого инцидента.
МО МВД России "Северобайкальский" провело проверку этого инцидента.
Выяснилось, что венки и цветы унесло с мемориала порывом сильного ветра. Дети же, прогуливаясь по парку и увидев разбросанные цветы, напротив, собрали их и положили обратно.
«Полицейскими проведена проверка. Установлены и опрошены 7-летние школьницы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения»- сообщили в МВД.
«Факт вандализма у памятника воинам-северобайкальцам по итогам проверки не подтвержден»- добавили в ведомстве.