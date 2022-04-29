Общество 29.04.2022 в 11:21
Как жители Бурятии будут отдыхать в мае
В Роструде напомнили, какие дни относятся к нерабочим праздничным
Текст: Нина Павлова
На майские праздники россияне отдыхают с субботы 30 апреля по вторник 3 мая включительно, а также с субботы 7 мая по вторник 10 мая включительно. К нерабочим праздничным дням относятся 1 мая - День весны и труда, а также 9 мая - День Победы.
В Роструде отметили, что оклад за нерабочие праздничные дни сохраняется за работниками в полном объеме. А работникам, которым оклад не установлен, выплачивается дополнительное вознаграждение. Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника (а не по выбору работодателя) может предоставляться дополнительный день отдыха.
Привлекать сотрудников к работе в выходные и праздники можно только с их письменного согласия или в случаях, когда требуется выполнение заранее непредвиденных работ, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий. Работа в нерабочие праздничные дни допускается в непрерывно действующих организациях, где приостановка производственного процесса невозможна.
В Роструде отметили, что оклад за нерабочие праздничные дни сохраняется за работниками в полном объеме. А работникам, которым оклад не установлен, выплачивается дополнительное вознаграждение. Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника (а не по выбору работодателя) может предоставляться дополнительный день отдыха.
Привлекать сотрудников к работе в выходные и праздники можно только с их письменного согласия или в случаях, когда требуется выполнение заранее непредвиденных работ, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий. Работа в нерабочие праздничные дни допускается в непрерывно действующих организациях, где приостановка производственного процесса невозможна.
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