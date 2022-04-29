Общество 29.04.2022 в 11:23

ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор

Международный поезд отправился в рейс после перерыва с полной загрузкой
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор
В первый рейс отправился сегодня поезд Иркутск - Улан-Батор №306/305. Путешествие в Монголию Транссибом выбрали 153 пассажира, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Восстановление пассажирского международного сообщения между двумя странами является значимым событием, как для железнодорожников, так и для жителей России и Монголии. В состав включены вагоны купе и «СВ», а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан. Мы сделали все, чтобы путешествие в этом поезде было комфортным, - отметил Александр Парщиков, заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Для пассажиров разработано удобное расписание: из Иркутска поезд отправляется в 07:57, из Улан-Удэ в 15:42, в Улан-Батор прибывает в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезд будет отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное).

Напомним, что курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией, которое было приостановлено в 2020 году, возобновлено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, в пути следования проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.

Фото: ВСЖД

Теги
желдороги Россия Монголия поезд

Все новости

ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор
29.04.2022 в 11:23
Как жители Бурятии будут отдыхать в мае
29.04.2022 в 11:21
В Бурятии зафиксировали снижение цен на продукты
29.04.2022 в 11:04
Жители Бурятии, не разобравшись, обвинили детей в вандализме
29.04.2022 в 10:55
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыб на Кударинском водохранилище
29.04.2022 в 10:44
В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки
29.04.2022 в 10:23
В Тункинском районе Бурятии без вести пропал ребенок
29.04.2022 в 10:08
В Бурятии бесправные водители двух безномерных ИЖей не разъехались на федеральной трассе
29.04.2022 в 09:56
В Бурятии начальница почты забрала себе чужие деньги
29.04.2022 в 09:40
В Улан-Удэ сотрудник магазина воровал со склада телефоны и продавал их через интернет
29.04.2022 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
Как жители Бурятии будут отдыхать в мае
В Роструде напомнили, какие дни относятся к нерабочим праздничным
29.04.2022 в 11:21
Жители Бурятии, не разобравшись, обвинили детей в вандализме
Случайные прохожие посчитали, что девочки раскидывают цветы у памятника, а они напротив - собирали их
29.04.2022 в 10:55
В Бурятии COVID-19 встал на отметке 40 случаев за сутки
В стационарах получают лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
29.04.2022 в 10:23
В Бурятии бесправные водители двух безномерных ИЖей не разъехались на федеральной трассе
Пассажир одного из них теперь оценивает вероятность столь редкого стечения обстоятельств в больнице
29.04.2022 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru