ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор

В первый рейс отправился сегодня поезд Иркутск - Улан-Батор №306/305. Путешествие в Монголию Транссибом выбрали 153 пассажира, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«Восстановление пассажирского международного сообщения между двумя странами является значимым событием, как для железнодорожников, так и для жителей России и Монголии. В состав включены вагоны купе и «СВ», а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан. Мы сделали все, чтобы путешествие в этом поезде было комфортным, - отметил Александр Парщиков, заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги.Для пассажиров разработано удобное расписание: из Иркутска поезд отправляется в 07:57, из Улан-Удэ в 15:42, в Улан-Батор прибывает в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезд будет отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное).Напомним, что курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией, которое было приостановлено в 2020 году, возобновлено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, в пути следования проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.Фото: ВСЖД