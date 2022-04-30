В Улан-Удэ заговорили о переходе на дешевеющее топливо для отопления

«Каждый из них при работе повышает температуру теплоносителя ТЭЦ-1 на десять градусов, и этого должно хватить городу на три-пять лет с целью ликвидации дефицита мощности» - сообщал он.

«Мазут в Улан-Удэ сегодня использует котельная Стеклозавода, а также другие, но необходимо понудить и ТГК-14 обеспечить топливом на следующий сезон эти два мазутных котла, чтобы на постоянной основе включать их в сильные холода, а не в качестве резерва на случай аварийных ситуаций» - полагает эксперт.

Биржевая цена на топочный мазут, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, снизилась ниже 10 тыс. рублей за тонну и продолжает падать. Причина - нежелание западных партнеров покупать все, что связано с Россией, но этот прискорбный для экономики факт можно повернуть на пользу улан-удэнцам. Как считает эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев, более низкие цены на мазут позволяют запустить в постоянную эксплуатацию в предстоящем зимнем отопительном периоде два мазутных котла. Их запуск уберет дефицит тепловой мощности, а жители Улан-Удэ смогут не тратить дополнительные киловатты, включая электрические обогреватели в благоустроенных квартирах. Потому что, несмотря на заверения ТГК-14, жители города в нынешнем сезоне жаловались на холодные батареи.Как сообщают СМИ, из-за нежелания западных «партнеров» покупать сырье в РФ примерно сегодня половина российского нефтяного экспорта, в том числе нефтепродукты, не находит покупателей. Нефтеперерабатывающим заводам некуда отгружать мазут, емкостей не хватает, и цены покатились вниз. В частности, сообщалось, что «ЛУКОЙЛ» даже может остановить свои нефтеперерабатывающие заводы из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Чтобы избежать этого, компания хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ страны.Эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев говорит, что цены на мазут будут снижаться и дальше, и это станет еще одним аргументом для того, чтобы заставить ОАО «ТГК-14» перейти на использование на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 двух котлов, использующих мазут. Ранее простаивавших.Напомним, что еще до начала нынешнего отопительного сезона Владимир Афанасьев убедительно, ссылаясь на цифры самой ТГК-14, призвал депутатов Улан-Удэнского городского Совета принципиально поставить вопрос о необходимости использования двух мазутных котлов.Однако ТГК-14 тогда отказалась запускать эти котлы в постоянную эксплуатацию, мотивируя, что, мол, уголь дешевле мазута. Между тем прогноз г-на Афанасьева о том, что жители Улан-Удэ будут подмерзать в отопительный сезон 2021 - 2022 года, оказался пророческим. По данным городских служб, только за первые два месяца нынешнего отопительного сезона поступило 1422 звонка с жалобами на холод в квартирах Улан-Удэ. Причем это, скорее всего, лишь вершина айсберга, ведь отнюдь не каждый улан-удэнец пожаловался на холод в квартирах. Чаще всего люди включали обогреватели, например в детской комнате, и просто платили за лишние киловатты. Хотя по договорам на потребление они должны получать нормальную и комфортную температуру.При этом, когда в декабре на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 случилась авария и на сутки с лишним была ограничена подача тепла в двух из трех районов столицы Бурятии, а сотни домов остались без горячей воды, нехватка в работе двух котлов серьезно ухудшила ситуацию с теплоснабжением. Оказалось, что достаточного резерва мазута для запуска котлов №13 и 15 не оказалось, так что правительству Бурятии пришлось в экстренном порядке договариваться с поставщиками и железнодорожниками, чтобы срочно привезти на ТЭЦ мазут.В письме в прокуратуру Бурятии на действия ТГК-14 Владимир Афанасьев, в частности, сообщает, что: «Резервные», как говорит ТГК-14, а на самом деле «пиковые» котлы №12 и 13, которые должны работать при температурах наружного воздуха ниже минус 22 градуса, не готовились для работы в любых режимах, что и подтвердила декабрьская авария на ТЭЦ-1. Тем самым станция работает со сниженной на 200 Гкал мощностью».Автор заявления подытоживает: «В городе отсутствует система контроля за работой ТГК-14 в части обеспечения тепловой энергией потребителей города».Нынешний отопительный сезон заканчивается. Однако, как говорят энергетики, необходимо начать подготовку к новому с первых дней окончания предыдущего. В Бурятии зима длится слишком долго...Можно добавить, что, по данным экологов, мазут для отопления считается более экологичным, чем уголь. Ведь на котельных при использовании специальных промышленных форсунок жидкое топливо сгорает максимально эффективно, не оставляя после себя токсичный шлак. А в продуктах сгорания образуется гораздо меньше твердых частиц и бензопирена, чем у твердого топлива, угля и дров. Впрочем, мазут уступает по экологичности газу, но голубое топливо обходится еще дороже мазута. Это становится критически важно для столицы Бурятии, где никак не получается снизить концентрацию вредных веществ в зимний период. И возникает вопрос — смогут ли контролирующие природоохранные структуры убедить энергетиков не экономить на здоровье горожан?ТГК-14 не смогла оперативно ответить на запрос «Номер один».Дмитрий Родионов, «Номер один».