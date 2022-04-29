Общество 29.04.2022 в 12:16
БОФ возобновится после трехлетнего перерыва
Байкальский образовательный форум позиционируется как открытая экспертная площадка по проблемам образования
Текст: Номер один
Бурятия возобновит проведение Байкальского образовательного форума (БОФ) после перерыва, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса, мероприятие пройдет в августе 2022 года. Об этом сообщил ТАСС глава региона Алексей Цыденов.
«В августе этого года, после трехлетнего перерыва, планируем провести всероссийский Байкальский образовательный форум. Он состоится в очном формате, мы уже готовимся», - сказал Цыденов.
БОФ проходил в республике с 2009 года, ежегодно в нем принимали участие несколько сотен педагогов и работников системы образования из десятков регионов, а также из зарубежных стран - Монголии, Японии, но с 2015 года власти республики отказались от его проведения из-за нехватки средств.
В 2018 году форум вновь состоялся, в нем приняли участие более 1 тыс педагогов, в том числе занимавший тогда пост главы Рособрнадзора Сергей Кравцов (в настоящее время министр просвещения РФ.
Байкальский образовательный форум позиционируется как открытая переговорная и экспертная площадка, предназначенная для обсуждения наиболее важных проблем отечественной образовательной политики, развития российского образования.
Фото: egov-buryatia.ru
«В августе этого года, после трехлетнего перерыва, планируем провести всероссийский Байкальский образовательный форум. Он состоится в очном формате, мы уже готовимся», - сказал Цыденов.
БОФ проходил в республике с 2009 года, ежегодно в нем принимали участие несколько сотен педагогов и работников системы образования из десятков регионов, а также из зарубежных стран - Монголии, Японии, но с 2015 года власти республики отказались от его проведения из-за нехватки средств.
В 2018 году форум вновь состоялся, в нем приняли участие более 1 тыс педагогов, в том числе занимавший тогда пост главы Рособрнадзора Сергей Кравцов (в настоящее время министр просвещения РФ.
Байкальский образовательный форум позиционируется как открытая переговорная и экспертная площадка, предназначенная для обсуждения наиболее важных проблем отечественной образовательной политики, развития российского образования.
Фото: egov-buryatia.ru
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