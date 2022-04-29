Общество 29.04.2022 в 12:31

В Бурятии учитель решил увольняться из-за неуважения учеников

Педагог возмущен тем, что его считают «обслуживающим персоналом»
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Текст: Номер один
В Бурятии учитель решил увольняться из-за неуважения учеников
В Бурятии учитель из сельской школы опубликовал анонимную исповедь в районном паблике в соцсетях. Педагог признался, что планирует увольняться из школы, так как больше не в силах терпеть неуважительного отношения к себе. 

«Хочу высказаться о наболевшем - о работе учителя. У меня стаж 10 лет: и с коллективом отношения налажены, и с родителями своего класса, и опыт налицо! Но! Поведение детей и их отношение к учителям отравляют всё! Нас, действительно, считают обслуживающим персоналом. Но к сравнению, в ресторанах к официантам отношение на порядок уважительнее. Здесь же повсеместно только и слышишь, что вы не имеете права. А кто тебе давал право на уроки опаздывать, ничего не делать, лежать в наушниках на парте и всех и вся на три буквы посылать? В итоге, виноват учитель. Учитель учит курить, материться и заниматься взрослыми делами. Мою коллегу, после того как она сказала одному из своих учеников за внешний вид и нежелание учиться, пьяный папаша в родительском чате начал унижать и оскорблять. Будто это она испортила их «золотко». Спрашивается, почему нормальные дети, которые хотят учиться, должны лицезреть таких персон. А потом администрация ставит учителя буквально на колени и требует извиниться перед родителями. А почему родители не извиняются за поведение таких «особенных» детей? Почему родители позволяют себе при своих же детях тыкать учителю? Желание работать пропадает! И я решила, что моя нервная система важнее. Важнее мои собственные дети! Скоро я скажу: «Прощай, система образования!!! Ты не защищаешь учителя, а калечишь как морально, так и физически!», - сказано в посте педагога в «Аноним Закаменск». 

Учителя в комментариях поддержали: 

- Все потому что детей не воспитывают, не прививают уважение и любовь к учителям. Я с благодарностью вспоминаю своих педагогов. Да, были строгими. Но мы не бежали к родителям с жалобами на них.

- Скоро и учителей не станет, все уходить начнут, в современной России, образованные дети не нужны.

- От родителей много зависит, если родитель быдло, то и ребёнок не далеко ушёл.

 - Отработал 14 лет и ушёл. И ни сколько не жалею. Стал зарабатывать в разы больше и нервы никто не трепет, - пишут пользователи. 


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