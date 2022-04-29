Заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев приостановил работы в сквере Зодчий

«Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер» - обратился председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев к представителям подрядной организации.

Сегодня на выездном совещании с представителями подрядной организации и специалистами Комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера Зодчий. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ.Демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.Напомним, 6 апреля в Улан-Удэ началась реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».На сегодняшний день проведены работы по подрезке деревьев силами «Городского лесничества» и управляющей компании, завершен демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.Демонтированная плитка перевезена на хранение в Комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.Реконструкция сквера проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году в Улан-Удэ благоустроят 53 двора и 2 общественные территории.