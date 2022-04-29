Общество 29.04.2022 в 13:43

Заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев приостановил работы в сквере Зодчий

Решение принято из-за отсутствия ограждения на месте проведения работ
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Текст: Нина Павлова
Заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев приостановил работы в сквере Зодчий
Сегодня на выездном совещании с представителями подрядной организации и специалистами Комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера Зодчий. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ.

«Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер»

- обратился председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев к представителям подрядной организации.



Демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.

Напомним, 6 апреля в Улан-Удэ началась реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».



На сегодняшний день проведены работы по подрезке деревьев силами «Городского лесничества» и управляющей компании, завершен демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.

Демонтированная плитка перевезена на хранение в Комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.

Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.



Реконструкция сквера проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году в Улан-Удэ благоустроят 53 двора и 2 общественные территории.
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