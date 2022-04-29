Общество 29.04.2022 в 13:43
Заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев приостановил работы в сквере Зодчий
Решение принято из-за отсутствия ограждения на месте проведения работ
Текст: Нина Павлова
Сегодня на выездном совещании с представителями подрядной организации и специалистами Комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера Зодчий. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ.
Демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.
Напомним, 6 апреля в Улан-Удэ началась реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».
На сегодняшний день проведены работы по подрезке деревьев силами «Городского лесничества» и управляющей компании, завершен демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.
Демонтированная плитка перевезена на хранение в Комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.
Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.
Реконструкция сквера проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году в Улан-Удэ благоустроят 53 двора и 2 общественные территории.
«Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер»- обратился председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев к представителям подрядной организации.
Демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.
Напомним, 6 апреля в Улан-Удэ началась реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».
На сегодняшний день проведены работы по подрезке деревьев силами «Городского лесничества» и управляющей компании, завершен демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.
Демонтированная плитка перевезена на хранение в Комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.
Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.
Реконструкция сквера проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году в Улан-Удэ благоустроят 53 двора и 2 общественные территории.
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