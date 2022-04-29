Общество 29.04.2022 в 14:24

В Улан-Удэ новые объекты передадут на баланс мэрии

Всего с начала года на учет муниципальной казны  принято имущество общей стоимостью 1,9 млрд рублей
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ новые объекты передадут на баланс мэрии
ulan-ude-info.ru
В Улан-Удэ проводится работа по передаче построенных объектов в муниципальную казну для дальнейшего их обслуживания. О проделанной работе по приему на баланс города объектов, построенных МУ «Улан-Удэстройзаказчиком», отчитался Комитет по управлению имуществом и землепользованию на совещании мэра г. Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

С 30 марта этого года по настоящее время на учет приняты объекты социальной сферы общей стоимостью 115 млн рублей – это пищеблок школы №35, движимое имущество новой школы №40, детсада в мкрн Забайкальский и пищеблока гимназии №14, а также 16 объектов водоканализационного хозяйства на сумму 10,6 млн рублей.

«Все понимают необходимость срочной передачи объектов, которые мы построили и ввели в эксплуатацию, на баланс города. Мы договорились, что два раза в месяц отчитываемся о проделанной работе, но я бы хотел, чтобы была динамика и движение. Организуйте работу»

- поручил Игорь Шутенков Комитету по управлению имуществом и Комитету по строительству.

Ревизия уже проведена, по каждому объекту определен план мероприятий и сроки исполнения. Всего с января текущего года принято на учет муниципальной казны имущество на общую стоимость 1,9 млрд рублей.
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