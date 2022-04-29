В Улан-Удэ новые объекты передадут на баланс мэрии

«Все понимают необходимость срочной передачи объектов, которые мы построили и ввели в эксплуатацию, на баланс города. Мы договорились, что два раза в месяц отчитываемся о проделанной работе, но я бы хотел, чтобы была динамика и движение. Организуйте работу»

- поручил Игорь Шутенков Комитету по управлению имуществом и Комитету по строительству.