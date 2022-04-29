В Улан-Удэ состоится «Марш юных патриотов»

8 мая в 13:00 на площади Советов пройдёт «Марш юных патриотов», посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии примут участие 450 человек: члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Юные патриоты пройдут по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.Репетиции на площади Советов пройдут 29 апреля и 6 мая без перекрытия уличного движения.