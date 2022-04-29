Руководство аэропорта "Байкал" попросило субсидировать ставку для строительства нового комплекса

«Мы строим здесь два этажа, 6,5 тыс. квадратных метров. Современный аэровокзал даст возможность людям комфортно и удобно находиться в аэропорту. Старое здание аэропорта будет оставлено, будем его содержать, на нём работать. Но основным станет новое здание» - рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

«Аэропорт надо реконструировать. Тот аэропорт, что сейчас существует, не очень подходит для Улан-Удэ. Красивому городу нужен комфортный аэропорт» - заметил Юрий Трутнев.

«Когда всё планировалось, мы рассчитывали на определённую кредитную ставку. Сейчас мы готовы выходить на тендер, но ставка увеличилась. Это делает проект более дорогим и замедляет строительство» - сообщил Дмитрий Гармаев.

В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ознакомились с проектом строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». Руководство аэропорта обратилось к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в субсидировании процентной ставки для дальнейшей реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Строительство аэровокзального комплекса включено в план социального развития центров экономического роста Республики Бурятия и региональную программу развития транспортной инфраструктуры.Инвестиционный проект реализуется группой «Новапорт Холдинг». Объём инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ – август 2022 года.Проектируемая общая площадь аэровокзального комплекса превысит 6,6 тыс. кв. м, а площадь застройки – 3,5 тыс. кв. м. Высота двухэтажного здания составит 17 метров. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 700 тыс. пассажиров международных направлений ежегодно.Руководство аэропорта обратилось с просьбой оказать содействие в субсидировании процентной ставки.Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Республикой Бурятия проанализировать сложившуюся ситуацию и проработать возможность оказания содействия инвестору в реализации проекта.Отметим, что с 2017 года был реализован масштабный проект реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта «Байкал». Было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы. Пассажиропоток аэропорта удвоился к 2021 году и превысил 540 тыс. пассажиров в год.