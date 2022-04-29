Общество 29.04.2022 в 17:40
В Улан-Удэ пропала девочка-подросток
Она ушла из дома родственницы на улице Асеева и не вернулась
Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 15-летнюю Александру Загузину, которая 26 апреля около 17:00 ушла из дома родственницы на улице Асеева, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Проживает в поселке Зверосовхоз, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.
Особые приметы: три родинки с левой стороны лица.
Была одета: куртка темно-зеленого цвета, брюки черные, кроссовки серые. При себе имела рюкзак кожаный черного цвета.
Ранее неоднократно уходила.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)330-58-63, 8(983)533-62-05, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.
Особые приметы: три родинки с левой стороны лица.
Была одета: куртка темно-зеленого цвета, брюки черные, кроссовки серые. При себе имела рюкзак кожаный черного цвета.
Ранее неоднократно уходила.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)330-58-63, 8(983)533-62-05, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии