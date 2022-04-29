Общество 29.04.2022 в 17:40

В Улан-Удэ пропала девочка-подросток

Она ушла из дома родственницы на улице Асеева и не вернулась
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пропала девочка-подросток
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 15-летнюю Александру Загузину, которая 26 апреля около 17:00 ушла из дома родственницы на улице Асеева, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Проживает в поселке Зверосовхоз, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.

Особые приметы: три родинки с левой стороны лица.

Была одета: куртка темно-зеленого цвета, брюки черные, кроссовки серые. При себе имела рюкзак кожаный черного цвета.
Ранее неоднократно уходила.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)330-58-63, 8(983)533-62-05, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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