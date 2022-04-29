В Улан-Удэ пропала девочка-подросток

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 15-летнюю Александру Загузину, которая 26 апреля около 17:00 ушла из дома родственницы на улице Асеева, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Проживает в поселке Зверосовхоз, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 165 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.Особые приметы: три родинки с левой стороны лица.Была одета: куртка темно-зеленого цвета, брюки черные, кроссовки серые. При себе имела рюкзак кожаный черного цвета.Ранее неоднократно уходила.Фото: МВД по Бурятии