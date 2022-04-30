Музей Победы пригласил жителей Бурятии на Майский фестиваль правильного кино

В честь празднования 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 5 по 9 мая жителей Республики Бурятия приглашают на Майский фестиваль правильного кино. Фестиваль организован московским Музеем Победы. В рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнеров пройдут бесплатные показы военно-исторических фильмов.В Национальном музее Бурятии зрители увидят художественные и документальные киноленты о Великой Отечественной войне. Это фильмы «Сашка», «Иди и смотри», «Освобождение: Последний штурм», «Крылья».Расписание:5 мая, 13.00 – «Сашка»6 мая, 15.00 – «Иди и смотри»7 мая, 15.00 – «Освобождение: Последний штурм»9 мая, 14.00 – «Крылья».Национальный музей Республики Бурятия является партнером Музея Победы на Поклонной горе в рамках Международного проекта «Территория Победы», который объединяет 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран.