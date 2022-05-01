Поздравление с 1 мая главы Бурятии Алексея Цыденова

Примите самые теплые поздравления с Днём весны и труда!Первомай — это всегда яркий праздник расцвета и созидательного труда во благо своей Отчизны. Сегодня этот день исполнен особого смысла. Первомай объединяет наше общество, вдохновляет людей всех возрастов и профессий, представителей самых разных политических взглядов, национальностей и конфессий на труд и старания во благо региона и страны, во имя нашего общего будущего.Именно сейчас наши общие старания так нужны России, и только мы сами можем создать наше сильное и независимое завтра. Вся наша история — свидетельство того, как народ России умеет преодолевать препятствия и доказывать свою славу сильной державы. От всей души желаю всем вам успехов в благодарном, мирном труде!С праздником — Днём весны и труда!