С днем весны и труда!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с праздником Весны и Труда!Первомай всегда встречаем с особенным настроением. Этот праздник объединяет многие поколения, славит красоту и величие труда, взаимопомощи и созидания, символизирует солидарность и уважение друг к другу.В историю Бурятии вписаны трудовые достижения многих поколений наших земляков. В каждой сфере есть профессионалы своего дела, и каждый из них вносит свой вклад в развитие региона.Сегодня мы как никогда понимаем ценность труда. Простые слова «Мир. Труд. Май» наполняются в эти дни особым смыслом. Они символизируют наше единство и сплоченность.Депутаты Народного Хурала большое значение придают вопросам поддержки работников предприятий и организаций, занятости населения, достойного уровня заработной платы. Перед нами стоит важная задача - сохранить стабильную экономику в условиях введенных санкций.В этот день хочу поблагодарить всех тех, которые своим трудом вносят вклад в развитие родной республики. Слова особой признательности - ветеранам труда, которые передали умение трудиться на благо страны. Желаю всем жителям здоровья, счастья, мирного неба, оптимизма и благополучия!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов