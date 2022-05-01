Общество 01.05.2022 в 11:50

В Этнографическом музее Улан-Удэ можно купить фермерскую продукцию

Минкультуры республики поддержало крестьян, выделив торговые места на фудкорте музея

A- A+
Текст: Номер один
В Этнографическом музее Улан-Удэ можно купить фермерскую продукцию
Горожане и гости столицы Бурятии, прогуливаясь по Этнографическому музею, теперь могут приобрести вкусную и натуральную продукцию фермерских хозяйств Бурятии. Все лето фермеры Бурятии будут реализовывать: молочные продукты, дикоросы, мясные деликатесы, крафтовые сыры, разные сорта меда, оригинальную выпечку, овощи и ягоды, сообщили в минсельхозпроде республики.

В майские праздники Этнографический музей начинает предоставлять часть торговых мест на фудкорте музея. Каждый день фермеры будут меняться, торговля будет вестись только по выходным дням.

«Мы постарались подобрать наиболее интересные виды фермерской продукции. На майские праздники в музее пройдет празднование Пасхи. За прилавком будет «Галанов чиз» - молодое и быстроразвивающееся предприятие, которое выпускает сыры со вкусными названиями «Качотта», «Рикотта», «Моцарелла» из натурального фермерского молока. Кроме того, будут предложены традиционная национальная выпечка, чаи и морсы из дикоросов Бурятии», - отмечает глава бурятского минсельхозпрода Галсан Дареев.

По словам министра сельского хозяйства, у горожан большой интерес к местной экологически чистой продукции, это наглядно показал прошлогодний фермерский фестиваль «Своё». Для сельхозтоваропроизводителей подобные площадки - это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда и рост доходов. Для населения - возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам.

«Уже этой осенью в Бурятии пройдет новый масштабный фестиваль фермерской еды, который, как мы надеемся, станет ежегодным. Поэтому торговая площадка на Этнографическом музее, это задел на осенний большой праздник. Спасибо министерству культуры за предоставленную возможность в очередной раз обратить внимание на продукцию сельчан Бурятии», - говорит Галсан Дареев.

Фото: минсельхоз Бурятии

Теги
фермеры торговля музей

Все новости

ВСЖД отправила из Бурятии вагон для гуманитарного «Поезда помощи»
01.05.2022 в 12:08
В Этнографическом музее Улан-Удэ можно купить фермерскую продукцию
01.05.2022 в 11:50
С днем весны и труда!
01.05.2022 в 09:25
Поздравление с 1 мая главы Бурятии Алексея Цыденова
01.05.2022 в 09:11
В Бурятии экс-подполковник МВД продавал подержанные автомобили дважды
01.05.2022 в 07:00
В Улан-Удэ сотрудника Авиазавода убило молотом
30.04.2022 в 19:40
В Бурятии предлагают повысить зарплату педагогам, чтобы снизить число школьных конфликтов
30.04.2022 в 17:05
Житель Бурятии получил штраф за ловлю омуля незаконным способом
30.04.2022 в 13:56
Жители поселка в Бурятии не могут проехать к своим домам
30.04.2022 в 13:45
На Украине героически погиб рядовой из Челутая
30.04.2022 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
ВСЖД отправила из Бурятии вагон для гуманитарного «Поезда помощи»
Продукты, предметы первой необходимости, стройматериалы  собрали жители республики для населения ДНР и ЛНР
01.05.2022 в 12:08
С днем весны и труда!
Поздравление председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова
01.05.2022 в 09:25
Поздравление с 1 мая главы Бурятии Алексея Цыденова
Уважаемые земляки!
01.05.2022 в 09:11
В Бурятии предлагают повысить зарплату педагогам, чтобы снизить число школьных конфликтов
По мнению пользователей соцсетей, такая мера повысит имидж учителей и привлечет молодые кадры
30.04.2022 в 17:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru