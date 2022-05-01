В Этнографическом музее Улан-Удэ можно купить фермерскую продукцию

Горожане и гости столицы Бурятии, прогуливаясь по Этнографическому музею, теперь могут приобрести вкусную и натуральную продукцию фермерских хозяйств Бурятии. Все лето фермеры Бурятии будут реализовывать: молочные продукты, дикоросы, мясные деликатесы, крафтовые сыры, разные сорта меда, оригинальную выпечку, овощи и ягоды, сообщили в минсельхозпроде республики.В майские праздники Этнографический музей начинает предоставлять часть торговых мест на фудкорте музея. Каждый день фермеры будут меняться, торговля будет вестись только по выходным дням.«Мы постарались подобрать наиболее интересные виды фермерской продукции. На майские праздники в музее пройдет празднование Пасхи. За прилавком будет «Галанов чиз» - молодое и быстроразвивающееся предприятие, которое выпускает сыры со вкусными названиями «Качотта», «Рикотта», «Моцарелла» из натурального фермерского молока. Кроме того, будут предложены традиционная национальная выпечка, чаи и морсы из дикоросов Бурятии», - отмечает глава бурятского минсельхозпрода Галсан Дареев.По словам министра сельского хозяйства, у горожан большой интерес к местной экологически чистой продукции, это наглядно показал прошлогодний фермерский фестиваль «Своё». Для сельхозтоваропроизводителей подобные площадки - это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда и рост доходов. Для населения - возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам.«Уже этой осенью в Бурятии пройдет новый масштабный фестиваль фермерской еды, который, как мы надеемся, станет ежегодным. Поэтому торговая площадка на Этнографическом музее, это задел на осенний большой праздник. Спасибо министерству культуры за предоставленную возможность в очередной раз обратить внимание на продукцию сельчан Бурятии», - говорит Галсан Дареев.Фото: минсельхоз Бурятии