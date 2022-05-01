ВСЖД отправила из Бурятии вагон для гуманитарного «Поезда помощи»

Восточно-Сибирская железная дорога принимает активное участие в формировании гуманитарного «Поезда помощи». В его составе окажутся брендированные вагоны от субъектов РФ, которые по отдельности будут собраны в Москве, а дальше направлены в Ростовскую область.Сбор, сортировка и погрузка гуманитарной помощи в вагоны ведутся площадках станций Улан-Удэ и Ирктуск-Пассажирский. Из столицы Бурятии вагон отправился сегодня, 1 мая.«Продукты, предметы первой необходимости, строительные материалы собрали жители республики. Среди тех, кто принял активное участие в сборе помощи, есть и железнодорожники Улан-Удэнского региона ВСЖД. Причем на благородный призыв откликнулись не только действующие работники, но и пенсионеры», - отметил заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.Через несколько дней в подобном вагоне гуманитарный груз отправится из Иркутской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Акция организована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД и призвана поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи для жителей ДНР и ЛНР.Фото: ВСЖД