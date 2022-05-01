Общество 01.05.2022 в 14:10

В Бурятии вновь снизился прирост COVID-19

В стационарах получают лечение 173 пациента с новой коронавирусной инфекцией
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Текст: Номер один
В Бурятии вновь снизился прирост COVID-19
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 992. Это на 29 случаев больше, чем было в субботу. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 105). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 008 человек, за последние сутки – двое (один 65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 173 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 118. За предыдущие сутки госпитализировано 8 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 42 пациента (из них старше 65 лет – 28), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –173, свободно – 57 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся  326 человек.

Выздоровели от коронавируса  –  132 485 (+35) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса 499 873 человека (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 992 человека. (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 163 469 человек, завершили 151 357 человек.


Фото: pixabay.com
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