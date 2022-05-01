Общество 01.05.2022 в 18:11

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб один человек

Вертолет перевозил лесных пожарных и мог опрокинуться из-за порыва ветра - источник

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб один человек
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку на аэродроме Могоча в Забайкальском крае, мог опрокинуться из-за порыва ветра. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

«После посадки вертолет опрокинулся на бок из-за порыва ветра и загорелся. Из аварийной машины смогли выпрыгнуть 14 человек, шесть из них пострадали, остальным медицинская помощь не понадобилась», - сказал источник. Погиб один человек.

На борту находились три члена экипажа и 12 пожарных лесхоза, тушивших лесной пожар.

Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся на аэродроме в городе Могоче 1 мая. Как сообщили источники в экстренных службах, вертолет принадлежит частной авиакомпании «Мост авиа».

Основные версии случившегося - ошибка экипажа и отказ техники. При ударе о землю вертолет разрушился и загорелся. Пожар локализован на площади 15 кв. метров. В результате произошедшего погиб 46-летний пожарный Аркадий Лакушин.

Пожар, возникший в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на аэродроме Могоча в Забайкальском крае, ликвидирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

«В настоящее время огонь ликвидирован. Вертолет в результате жесткой посадки полностью выгорел», - сказал собеседник агентства.

Могочинский район находится на северо-востоке Забайкалья, его административный центр Могоча расположен в 600 км от Читы.

Фото: pixabay.com
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