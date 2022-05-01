Общество 01.05.2022 в 20:07

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента, в результате которого погиб человек
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В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолётом Ми-8 в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По предварительным данным, 1 мая около 16:50 минут местного времени воздушное судно Ми-8 RA-24212 выполняло лесоавиационные работы (тушение пожаров). На борту находилось три члена экипажа и 12 работников лесоавиаохраны.

При осуществлении посадки на аэродром Могоча для дозаправки экипаж потерял управление и совершил жесткую посадку на территории аэродрома Могоча. В результате авиапроисшествия один человек погиб, шесть пассажиров получили повреждения, воздушное судно уничтожено.

По предварительным данным, члены экипажа и пассажиры  доставлены в больницу города Могоча для оказания медицинской помощи, степень тяжести полученных повреждений устанавливается.

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в ООО «Мост-Авиа». Обеспечивается надзор за исполнением законодательства со стороны территориальных органов Росавиации и Ространснадзора в связи с произошедшей катастрофой.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), проводятся неотложные следственные действия.

Ход и результаты расследования уголовного дела и проводимых проверок находятся на контроле в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.  

Как рассказали  в отделе по связям с общественностью  «Авиалесоохраны», вертолет, принадлежавший ООО «Мост Авиа», осуществил жесткую посадку в Могоче (Забайкальский край). Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества.

Один человек погиб, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии, на борту было 15 человек. Все пострадавшие и погибший являются сотрудниками Тунгокоченского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов. Причины произошедшего выясняются.

Пожар Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества был обнаружен 29 апреля на площади 4,5 гектара. На его тушении работал 41 авиапожарный Авиалесоохраны Забайкальского края. Пожар был локализован 30 апреля на площади 740 гектаров, 1 мая пожар ликвидирован.

По состоянию на 11:00 (мск) в регионе ведется тушение двух лесных пожаров 135 специалистами с использованием 17 единиц спецтехники, за последние сутки ликвидировано пять лесных пожаров.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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