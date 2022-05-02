Пожилого жителя Бурятии оштрафуют за сжигание травы

1 мая житель села Турунтаево Прибайкальского района 1949 года рождения производил отжиг сухой травы на своём сенокосном участке при помощи паяльной лампы. За это его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, ему грозит административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

- На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





Фото: ГУ МЧС России по РБ