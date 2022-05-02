Добровольцы Иркутской области присоединились к поискам школьника из Бурятии

Утром 1 мая в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск 12-летнего ребенка. Мальчик ушёл из дома 27 апреля 2022 года в поселении Хужир Тункинского района в Бурятии и до сих пор не вернулся.

Параллельно прозвону и сбору информации на место поиска выехали первые экипажи, в том числе из соседнего региона - Иркутской области. На месте пропажи организован штаб поиска, в поиске мальчика участвовали сотрудники Следственного комитета, МВД и других служб, поисковики-добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. К сожалению, результата пока нет - ребенок до сих пор не найден.

В ближайшее время планируется вылет подготовленных поисковиков отряда «ЛизаАлерт» из Москвы под руководством опытного координатора Александра Щукина, которые привезут поисковое оборудование. Также ожидается выезд добровольцев из других регионов.





Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Бурятия