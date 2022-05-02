Общество 02.05.2022 в 13:18

В Улан-Удэ перенесли остановку «Гостиные ряды»

В центре города проводится ремонт сквера

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ перенесли остановку «Гостиные ряды»


В Улан-Удэ в связи с реконструкцией территории Гостиных рядов будет перенесена остановка, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» начаты работы по благоустройству территории, прилегающей к Гостиным рядам.

В связи с проведением реконструкции со 2 мая по 1 октября остановка общественного транспорта «Гостиные ряды» будет перенесена на 150 метров - на Куйбышева д.21, возле магазина «Спорттовары».

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Будут изменены схемы движения автобусов маршрутов № 27, 120, 134, 135, 2, 15, 30, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97к, 125, 129, 131, 133, 161, 441.

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