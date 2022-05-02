Останки красноармейца из Бурятии нашли в Подмосковье



Солдатский медальон, принадлежавший уроженцу деревни Ошурково Иволгинского района Георгию Дмитриевичу Бурцеву, 27 апреля передали руководителю Бурятского регионального отделения «Волонтёрская рота Боевого Братства» Евгению Малушко, который в торжественной обстановке вручит ценный груз ближайшим родственникам героя. На встрече присутствовали Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров и начальник главного штаба Юнармии, заместитель руководителя Боевого Братства Виктор Кауров.

Георгий погиб 14 февраля 1942 года в возрасте 20 лет. У парня не осталось ни семьи, ни детей. Теперь личная вещь (артефакт) будет храниться у племянницы Георгия Бурцева - Лидии Николаевны и её дочери Татьяны Александровны.

Инициатором мероприятия выступил Рашид Исмаилов. Он передал уникальные материалы о боевом пути Георгия Бурцева, результаты экспертизы исследований, акты о проведении поисковых работ и перезахоронении. От имени поискового объединения «Рубеж» Евгению Малушко передана медаль «Шагнувшим в бессмертие» для вручения родственникам погибшего героя.

Останки молодого солдата Бурцева Георгия были обнаружены близ села Семеновское в Московской области. Он и ещё 148 бойцов советской армии были захоронены там в годы Великой Отечественной войны. Личности немногих пока удалось восстановить. В их числе и Георгий Бурцев, ведь при нём был солдатский медальон, который детально был исследован.

Останки найденных солдат советской армии торжественно перезахоронили в 2017 году на воинском мемориале села Семеновское Московской области, сообщают в полномочном представительстве Бурятии в Москве.





Фото: страница полпредства Бурятии в соцсетях