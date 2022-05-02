Останки красноармейца из Бурятии нашли в Подмосковье
Погибшего бойца идентифицировали по медальону
Солдатский медальон, принадлежавший уроженцу деревни Ошурково Иволгинского района Георгию Дмитриевичу Бурцеву, 27 апреля передали руководителю Бурятского регионального отделения «Волонтёрская рота Боевого Братства» Евгению Малушко, который в торжественной обстановке вручит ценный груз ближайшим родственникам героя. На встрече присутствовали Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров и начальник главного штаба Юнармии, заместитель руководителя Боевого Братства Виктор Кауров.
Георгий погиб 14 февраля 1942 года в возрасте 20 лет. У парня не осталось ни семьи, ни детей. Теперь личная вещь (артефакт) будет храниться у племянницы Георгия Бурцева - Лидии Николаевны и её дочери Татьяны Александровны.
Инициатором мероприятия выступил Рашид Исмаилов. Он передал уникальные материалы о боевом пути Георгия Бурцева, результаты экспертизы исследований, акты о проведении поисковых работ и перезахоронении. От имени поискового объединения «Рубеж» Евгению Малушко передана медаль «Шагнувшим в бессмертие» для вручения родственникам погибшего героя.
Останки молодого солдата Бурцева Георгия были обнаружены близ села Семеновское в Московской области. Он и ещё 148 бойцов советской армии были захоронены там в годы Великой Отечественной войны. Личности немногих пока удалось восстановить. В их числе и Георгий Бурцев, ведь при нём был солдатский медальон, который детально был исследован.
Останки найденных солдат советской армии торжественно перезахоронили в 2017 году на воинском мемориале села Семеновское Московской области, сообщают в полномочном представительстве Бурятии в Москве.
Фото: страница полпредства Бурятии в соцсетях