В Улан-Удэ люди жалуются на переполненные автобусы

В столице Бурятии с наступлением теплой погоды горожане массово выезжают на кладбища, чтобы прибраться на местах захоронений. Особенно много людей едет на Центральное кладбище в мкр. Стеклозавод. Люди высказывают свое недовольство недостаточным количеством маршруток.

«Ехала в битком набитом автобусе, на кладбище все вышли. Почему не выделили дополнительные автобусы до кладбища?», - пишут с негодованием горожане в мессенджерах.

Ранее сообщалось о том, что для жителей Улан-Удэ в родительский день 3 мая и на выходных – 30 апреля и 1 мая, будут организованы маршруты до кладбища «Южное», в мкрн Стеклозавод и Загорск, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. Однако, судя по всему, выделенных автобусом оказалось недостаточно.





Фото: "Номер один"