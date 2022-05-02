Общество 02.05.2022 в 14:22

В Улан-Удэ люди жалуются на переполненные автобусы

Горожане устремились на кладбища в преддверии Радоницы
A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ люди жалуются на переполненные автобусы

В столице Бурятии с наступлением теплой погоды горожане массово выезжают на кладбища, чтобы прибраться на местах захоронений. Особенно много людей едет на Центральное кладбище в мкр. Стеклозавод. Люди высказывают свое недовольство недостаточным количеством маршруток.

«Ехала в битком набитом автобусе, на кладбище все вышли. Почему не выделили дополнительные автобусы до кладбища?», - пишут с негодованием горожане в мессенджерах.

Ранее сообщалось о том, что для жителей Улан-Удэ в родительский день 3 мая и на выходных – 30 апреля и 1 мая, будут организованы маршруты до кладбища «Южное», в мкрн Стеклозавод и Загорск, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. Однако, судя по всему, выделенных автобусом оказалось недостаточно.


Фото: "Номер один"

 


Теги
кладбище маршрутки мэрия

Все новости

В Улан-Удэ люди жалуются на переполненные автобусы
02.05.2022 в 14:22
В Бурятии продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом
02.05.2022 в 14:03
В Бурятии тушат три лесных пожара в Тункинском и Джидинском районах
02.05.2022 в 13:51
Останки красноармейца из Бурятии нашли в Подмосковье
02.05.2022 в 13:34
В Улан-Удэ перенесли остановку «Гостиные ряды»
02.05.2022 в 13:18
Добровольцы Иркутской области присоединились к поискам школьника из Бурятии
02.05.2022 в 12:33
В Бурятии сняли со льдины пожилого любителя рыбалки
02.05.2022 в 10:58
На Украине героически погиб прапорщик из Улан-Удэ
02.05.2022 в 10:35
Пожилого жителя Бурятии оштрафуют за сжигание травы
02.05.2022 в 10:08
Малолетние садистки, избившие 15-летнюю школьницу, уже попадали в поле зрения полиции
02.05.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
В Бурятии продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

За сутки госпитализировано 14 человек

02.05.2022 в 14:03
Останки красноармейца из Бурятии нашли в Подмосковье

Погибшего бойца идентифицировали по медальону

02.05.2022 в 13:34
В Улан-Удэ перенесли остановку «Гостиные ряды»

В центре города проводится ремонт сквера

02.05.2022 в 13:18
Добровольцы Иркутской области присоединились к поискам школьника из Бурятии

Мальчик потерялся в Тункинском районе

02.05.2022 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru