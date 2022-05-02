Общество 02.05.2022 в 22:01

В Бурятии разрушается маяк на берегу Байкала

Он был построен в конце 19 века

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии разрушается маяк на берегу Байкала

Активисты Кабанского района обратились в администрацию с просьбой как можно быстрее включить маяк в городе Бабушкин в собственность муниципального образования и оформить на него охранные обязательства. Ранее горожане обратились в Народный фронт с жалобой на ненормативное состояние местного памятника архитектуры – маяка, который расположен на окраине города, на побережье озера Байкал.

По полученным от граждан сведениям, на территории Бабушкина, в котором проживает более 4,5 тыс. жителей, на бывшей пароходной пристани Мысовая расположен памятник промышленной архитектуры – сигнальный маяк, который связан со строительством Кругобайкальской железной дороги в конце XIX – начале XX вв. Сейчас он сильно разрушен, что вредит имиджу района и его туристической привлекательности (маяк вызывает интерес и у местных жителей для ежедневных прогулок, и у путешественников). Существенного благоустройства требует и территория вокруг памятника.

Еще в 2021 г. после осмотра маяка Народный фронт обращался в муниципалитет и в профильное ведомство с просьбой восстановить объект. На тот момент велась работа по проведению кадастрового учета и постановке маяка в реестр муниципального имущества как бесхозного для дальнейшего оформления охранного обязательства. Однако позже выяснилось, что поставить на учет маяк не удалось ввиду затягивания данного процесса со стороны муниципальных чиновников.

В этом году началась повторная работа уже с участием комитета по госохране объектов культурного наследия. Ведомство взяло вопрос на личный контроль и направило материалы в суд для постановки объекта на кадастровый учет и принятия в собственность.

- Маяк постепенно разрушается. Требуется проведение ремонта и облагораживание данного объекта. Для нашего региона и для Кабанского района – это один из уникальных объектов исторического и культурного наследия, редкий памятник промышленной архитектуры. Поэтому он является очень ценным строением, которое может быть утеряно, если в ближайшее время не будут приняты соответствующие меры, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских.


Фото: ОНФ

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