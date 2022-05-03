Общество 03.05.2022 в 10:54
В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД
Одна из камер установлена на пешеходном переходе около ФСК
Текст: Номер один
Госавтоинспекция информирует водителей о введении в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.
В Улан-Удэ вблизи физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по ул. Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
Установленный в пос. Нижний Саянтуй комплекс фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД, - призывают в ГИБДД.
В Улан-Удэ вблизи физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по ул. Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
Установленный в пос. Нижний Саянтуй комплекс фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД, - призывают в ГИБДД.
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