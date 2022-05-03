В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД

Госавтоинспекция информирует водителей о введении в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.В Улан-Удэ вблизи физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по ул. Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.Установленный в пос. Нижний Саянтуй комплекс фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД, - призывают в ГИБДД.