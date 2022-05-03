Общество 03.05.2022 в 10:54

В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД

Одна из камер установлена на пешеходном переходе около ФСК
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Текст: Номер один
В Бурятии сообщили о появлении новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД
Госавтоинспекция информирует водителей о введении в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. 

В Улан-Удэ вблизи физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по ул. Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам. 

Установленный в пос. Нижний Саянтуй комплекс фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. 

- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД, - призывают в ГИБДД. 

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